«Газпром» допустил отказ от «Северного потока-2» из-за санкций 60 0 Экономика

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию может быть заморожен вследствие политического давления, которое на него оказывают США. Об этом прямо говорится в проспекте выпуска долларовых еврооблигаций, который выпустил «Газпром». На это обратило внимание агентство Reuters. США объявили о введении новых санкций 19 января непосредственно против единственного российского судна, способного достроить газопровод – баржи «Фортуна».