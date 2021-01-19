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«Газпром» допустил отказ от «Северного потока-2» из-за санкций
19 Января 2021 60 0 Экономика
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию может быть заморожен вследствие политического давления, которое на него оказывают США. Об этом прямо говорится в проспекте выпуска долларовых еврооблигаций, который выпустил «Газпром». На это обратило внимание агентство Reuters. США объявили о введении новых санкций 19 января непосредственно против единственного российского судна, способного достроить газопровод – баржи «Фортуна».
«Газпром» предупредил о заморозке «Северного потока-2»
- Российская газовая монополия во вторник, 19 января, выпустила проспект к долларовым еврооблигациям, в котором перечислила все возможные риски. Как пишет Reuters, «Газпром» предупредил потенциальных инвесторов о том, что есть риск заморозки или приостановки проекта «Северный поток-2» в ближайшем будущем.
- «Мы столкнулись и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменениями политической обстановки в разных регионах», – говорится в тексте документа. Вследствие политического давления могут возникнуть «исключительные обстоятельства», которые приведут к остановке или отказу от «Северного потока-2».
- Накануне США предупредили Германию, что 19 января они введут санкции против единственного российского судна, способного достроить газопровод, – баржи «Фортуна». Трубоукладчик должен был начать строительство 127-километрового участка в территориальных водах Дании 15 января, однако, по словам источников Bloomberg, строительство было приостановлено, чтобы дать возможность Берлину договориться с Вашингтоном.
- Проблемой стало то, что все значимые иностранные партнеры покинули проект из-за санкций в первой половине января: 3 января из проекта ушла норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas, 13 января – датская инжиниринговая корпорация Ramboll, 16 января – швейцарская страхования компания Zurich Insurance Group.
- Санкции против баржи «Фортуна» и владеющей ей компании «КВТ-Рус» довершили картину: баржа получила разрешение на работу в датских водах, но теперь из-за ограничений США встает вопрос о законности таких работ.
- Также неясно, кто будет страховать судно, которое не может работать без страховки. Ранее Ассоциация, объединяющая 13 клубов международного морского страхования, выступила с заявлением, что ни один ее член не будет предоставлять страховку судам, задействованным в строительстве «Северного потока-2». При этом на Ассоциацию приходится более 90% рынка морского страхования.
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- Газопровод предполагалось достроить в начале июня этого года. Работы должны были пройти в территориальных водах Дании (127-километровый участок) и в водах Германии (17-километровый участок). После этого оставалось провести технические работы по отладке и запуску газопровода.
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