«Газпром» дождался. Цены в Европе подскочили на 170% 295 0 Экономика

Перед российской газовой монополией, которая сильно страдала весь год из-за низких цен на газ, наконец-то забрезжила обнадеживающая перспектива: цены на голубое топливо в Европе с конца июля по начало октября выросли на 168% – с 50 до почти 170 долларов за тысячу кубометров. Более того, большие объемы СПГ ушли в сторону Китая, и у российского газа появилась возможность вернуть часть ранее потерянной доли.