Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 ОКТ, 15:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ОКТ, 15:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Газпром» дождался. Цены в Европе подскочили на 170%

15 Октября 2020 295 0 Экономика
«Газпром» дождался. Цены в Европе подскочили на 170%

Перед российской газовой монополией, которая сильно страдала весь год из-за низких цен на газ, наконец-то забрезжила обнадеживающая перспектива: цены на голубое топливо в Европе с конца июля по начало октября выросли на 168% – с 50 до почти 170 долларов за тысячу кубометров. Более того, большие объемы СПГ ушли в сторону Китая, и у российского газа появилась возможность вернуть часть ранее потерянной доли.

У «Газпрома» появился шанс

  • После исторического обвала цен из-за кризиса и пандемии коронавируса стоимость газа на европейском рынке возвращается к докризисным показателям. Если весной на нидерландской хабе TTF газ падал до 50 долларов за тысячу кубометров, то с конца июля по начало октября его стоимость увеличилась на 168%, до 170 долларов.
  • Вместе с увеличением цены на спотовом рынке на 161% выросли и цены по контрактам. Сейчас они так же равняются примерно 170 долларам за тысячу кубометров. Таким образом, падение цен в период пандемии рынок полностью отыграл и вернулся к стоимости газа в начале 2020 года.
  • Однако текущим ценам все еще далеко до уровня 2019 года, когда за тысячу кубометров давали больше 200 долларов. Но это уже намного лучше, чем то, что было летом – тогда «Газпрому» приходилось продавать газ себе в убыток по цене менее 100 долларов, что ниже рентабельности экспорта.
  • Как и предсказывали в монополии, цены подстегнуло приближение холодного времени года и начало отопительного сезона, а также резкое сокращение поставок СПГ из США и Катара. В сентябре Европа получила на 14% меньше регазифицированного СПГ, чем в августе, подсчитали эксперты Центра энергетики «Сколково».
  • С ростом цен трейдерам снова стало выгоднее продавать СПГ в Азии, нежели экспортировать его себе в убыток в Европу. Сейчас цены на СПГ в Азии на 5 долларов выше, чем на европейских рынках, а Китай увеличил закупки на 18,5%. Плюс повышенный спрос предъявляют Индия, Южная Корея и Тайвань.
  • Все это крайне благоприятно для «Газпрома» – в Европе для него освобождается ниша. Однако компания пока не может ее занять – экспорт монополии в сентябре сократился на 4% относительно августа (до 8,7 млрд кубометров). Падение экспорта в годовом выражении достигло 20%. Главная причина этому – заполненные на 92% газовые хранилища в ЕС, которые монополия наполняла во время пандемии.
  • В первом полугодии монополия получила минус 319 млрд руб., в третьем квартале экспортная выручка осталась на минимуме за 18 лет (4,6 млрд долларов), но под конец года «Газпром» может немного поправить свое финансовое положение – экспортные цены окажется выше собственного прогноза монополии (170 долларов против ожидаемых 130).
  • Но аналитики видят другую проблему – такой уровень цен может закрепиться надолго, поскольку и через год контракты продаются по цене 170 долларов, что крайне нежелательно для закредитованной монополии, которая вынуждена в последнее время брать «вечные» долги.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Рубль обрушился из-за запуска «печатного станка». Скоро 80 за доллар

Рубль обрушился из-за запуска «печатного станка». Скоро 80 за доллар
Экономика

Главный налог подвел бюджет России. Сборы рухнули на четверть

Главный налог подвел бюджет России. Сборы рухнули на четверть
Экономика

Карантин объявят со 2 ноября и до конца зимы. Вторая волна напугала власти

Карантин объявят со 2 ноября и до конца зимы. Вторая волна напугала власти
Политика 41

Кириенко и Бортников ответят за отравление Навального. ЕС вводит санкции

Кириенко и Бортников ответят за отравление Навального. ЕС вводит санкции
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым

В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым

Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре

Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре

Новости дня

14:44 Названы сроки поставки вакцины россиянам Названы сроки поставки вакцины россиянам
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:04 ЕС ввел антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным ЕС ввел антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным
11:38 Глава Киргизии отправился в отставку Глава Киргизии отправился в отставку
11:03 В РФ число инфицированных COVID-19 выросло на 13754 человека В РФ число инфицированных COVID-19 выросло на 13754 человека
10:47 Стоимость доллара превысила 78 рублей Стоимость доллара превысила 78 рублей
09:47 В РФ зарегистрировали вторую вакцину против COVID-19 В РФ зарегистрировали вторую вакцину против COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 ОКТ, 18:45 Цены на лекарства от COVID-19 упали в два раза Цены на лекарства от COVID-19 упали в два раза

Узнай, страна!

14 ОКТ, 18:02 В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14 ОКТ, 16:49 Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре
14 ОКТ, 16:01 На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции
13 ОКТ, 18:10 Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей
13 ОКТ, 17:45 Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
13 ОКТ, 17:05 Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter