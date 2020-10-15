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«Газпром» дождался. Цены в Европе подскочили на 170%
15 Октября 2020 295 0 Экономика
Перед российской газовой монополией, которая сильно страдала весь год из-за низких цен на газ, наконец-то забрезжила обнадеживающая перспектива: цены на голубое топливо в Европе с конца июля по начало октября выросли на 168% – с 50 до почти 170 долларов за тысячу кубометров. Более того, большие объемы СПГ ушли в сторону Китая, и у российского газа появилась возможность вернуть часть ранее потерянной доли.
У «Газпрома» появился шанс
- После исторического обвала цен из-за кризиса и пандемии коронавируса стоимость газа на европейском рынке возвращается к докризисным показателям. Если весной на нидерландской хабе TTF газ падал до 50 долларов за тысячу кубометров, то с конца июля по начало октября его стоимость увеличилась на 168%, до 170 долларов.
- Вместе с увеличением цены на спотовом рынке на 161% выросли и цены по контрактам. Сейчас они так же равняются примерно 170 долларам за тысячу кубометров. Таким образом, падение цен в период пандемии рынок полностью отыграл и вернулся к стоимости газа в начале 2020 года.
- Однако текущим ценам все еще далеко до уровня 2019 года, когда за тысячу кубометров давали больше 200 долларов. Но это уже намного лучше, чем то, что было летом – тогда «Газпрому» приходилось продавать газ себе в убыток по цене менее 100 долларов, что ниже рентабельности экспорта.
- Как и предсказывали в монополии, цены подстегнуло приближение холодного времени года и начало отопительного сезона, а также резкое сокращение поставок СПГ из США и Катара. В сентябре Европа получила на 14% меньше регазифицированного СПГ, чем в августе, подсчитали эксперты Центра энергетики «Сколково».
- С ростом цен трейдерам снова стало выгоднее продавать СПГ в Азии, нежели экспортировать его себе в убыток в Европу. Сейчас цены на СПГ в Азии на 5 долларов выше, чем на европейских рынках, а Китай увеличил закупки на 18,5%. Плюс повышенный спрос предъявляют Индия, Южная Корея и Тайвань.
- Все это крайне благоприятно для «Газпрома» – в Европе для него освобождается ниша. Однако компания пока не может ее занять – экспорт монополии в сентябре сократился на 4% относительно августа (до 8,7 млрд кубометров). Падение экспорта в годовом выражении достигло 20%. Главная причина этому – заполненные на 92% газовые хранилища в ЕС, которые монополия наполняла во время пандемии.
- В первом полугодии монополия получила минус 319 млрд руб., в третьем квартале экспортная выручка осталась на минимуме за 18 лет (4,6 млрд долларов), но под конец года «Газпром» может немного поправить свое финансовое положение – экспортные цены окажется выше собственного прогноза монополии (170 долларов против ожидаемых 130).
- Но аналитики видят другую проблему – такой уровень цен может закрепиться надолго, поскольку и через год контракты продаются по цене 170 долларов, что крайне нежелательно для закредитованной монополии, которая вынуждена в последнее время брать «вечные» долги.
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