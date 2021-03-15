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Евросоюз может закупить «Спутник V» у России из-за проблем с вакцинацией

15 Марта 2021 97 0 Политика
Евросоюз может закупить «Спутник V» у России из-за проблем с вакцинацией

Евросоюз собирается начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках вакцины «Спутник V», которую до этого европейские чиновники публично критиковали. С одной стороны, российская вакцина доказала свою эффективность и была зарегистрирована в 50 странах с общим населением 1,3 млрд человек. С другой – Евросоюз испытывает трудности с вакцинацией – AstraZeneca и Johnson & Johnson объявили о том, что не смогут выполнить свои обязательства по поставкам. Но чтобы начать переговоры с Россией, ЕС нужно получить запросы от четырех стран, пишет Reuters.

ЕС может закупить «Спутник V» после критики

  • Чиновники Европейского союза ведут разговоры о том, чтобы получить российскую вакцину «Спутник V» для вакцинации населения, пишет Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники, в том числе на чиновника, который веет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества.
  • Но для начала переговоров с производителем и поставщиком вакцины – Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) – ЕС необходимо получить запросы на это от четырех стран. Это могут быть Венгрия и Словакия, которые уже получили первые партии российского препарата, а также Чехия, которая заинтересована в его покупке. Четвертой страной может стать Италия.
  • По словам одного из европейских чиновников, Италия упоминается как страна, которая сможет на своем заводе ReiThera производить «Спутник . Однако компания ReiThera разрабатывает собственный препарат от коронавирса и от комментариев по поводу возможного выпуска российской вакцины отказывается. В министерстве промышленности Италии также не комментируют планы ЕС. При этом у РФПИ есть соглашение с другой итальянской фармкомпанией – Adienne Pharma & Biotech.
  • Между тем Европейское агентство лекарственных средств 4 марта начало экспертизу «Спутник V» на соответствие стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Есть высокая доля вероятности, что вакцина будет одобрена. ЕС столкнулся с трудностями во время вакцинации. Поставщики вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson объявили о невозможности в полной мере выполнить обязательства по поставкам. Более того, вакцина AstraZeneca оказалась небезопасной – она вызывает тромбозы.
  • В свою очередь, Россия собралась вакцинировать каждого десятого жителя Земли, или 700 млн человек, сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg. Правда, пока у России есть трудности с производством вакцины «Спутник V». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего произведено 13 млн доз вакцины, которые помогут 6,5 млн человек. Полный курс вакцинации в России прошли 3,5 млн россиян. Прочие дозы могли пойти на экспорт.

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  • Россия сильно отстает от других стран по темпам вакцинации: на 100 взрослых в стране привито 5 человек. В Евросоюзе этот показатель равняется 10, в США – 29, а в Великобритании – 36. Тем не менее к августу российские власти собираются вакцинировать 70% россиян.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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