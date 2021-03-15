Евросоюз может закупить «Спутник V» у России из-за проблем с вакцинацией 97 0 Политика

Евросоюз собирается начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках вакцины «Спутник V», которую до этого европейские чиновники публично критиковали. С одной стороны, российская вакцина доказала свою эффективность и была зарегистрирована в 50 странах с общим населением 1,3 млрд человек. С другой – Евросоюз испытывает трудности с вакцинацией – AstraZeneca и Johnson & Johnson объявили о том, что не смогут выполнить свои обязательства по поставкам. Но чтобы начать переговоры с Россией, ЕС нужно получить запросы от четырех стран, пишет Reuters.