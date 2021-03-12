Вакцинировать каждого десятого жителя планеты. Россия собирается привить 700 млн человек 49 0 Политика

Россия стремится привить вакциной «Спутник V» каждого десятого жителя планеты уже в 2021 году. Несмотря на то, что объемы производства вакцины пока не позволяют это сделать, страна движется в этом направлении, пишет Bloomberg со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева. В общей сложности за рубежом российской вакциной должны привиться около 700 млн человек.