Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 МАР, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 МАР, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Вакцинировать каждого десятого жителя планеты. Россия собирается привить 700 млн человек

12 Марта 2021 49 0 Политика
Вакцинировать каждого десятого жителя планеты. Россия собирается привить 700 млн человек

Россия стремится привить вакциной «Спутник V» каждого десятого жителя планеты уже в 2021 году. Несмотря на то, что объемы производства вакцины пока не позволяют это сделать, страна движется в этом направлении, пишет Bloomberg со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева. В общей сложности за рубежом российской вакциной должны привиться около 700 млн человек.

Россия заявила претензии на вакцинацию

  • Россия собирается обеспечить прививками каждого десятого жителя планеты в этом году. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который занимается поставками вакцины «Спутник V» за рубеж.
  • На текущий момент Россия подписала контракты на производство вакцины с 15 производителями в десяти странах. Они должны помочь решить главную проблему – низкие объемы производства двухкомпонентной вакцины. Всего партнеры России выпустят 1,4 млрд доз. Этого количества хватит на вакцинирование 700 млн человек.
  • По мнению Bloomberg, Россия добилась успеха – убедила около 50 стран одобрить применение собственной вакцины. За счет этого Москва смогла нарастить свое международное влияние. Одним из важнейших рынков сбыта вакцины для России стала Латинская Америка – туда уже доставлены несколько миллионов доз.
  • Тем не менее и проблем хватает – текущие объемы производства не позволяют России удовлетворить все заявки. Более того, Bloomberg пишет о трудностях с кампанией вакцинации россиян. В РФПИ не комментируют объемы производства. Глава Фонда Дмитриев называет их «существенными», но точных цифр не приводит.
  • Согласно оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, в России произведено пока только 13 млн комплектов доз. Сколько из них Россия экспортировала, в РФПИ не сообщают. По приблизительным подсчетам, около 4 млн доз отправились за границу, то есть каждая третья произведенная вакцина.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • В России на 100 взрослых приходится всего 5 прививок, если верить данным Bloomberg vaccine tracker. В США – 29 прививок, в ЕС – около 10, а в Великобритании – 36. С таким темпом вакцинации 70% россиян будут вакцинированы не раньше 2022 года. Однако власти собираются добиться этого показателя в августе.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Подозрительно бедным» откажут в выплате пособий на детей. Безработным тоже

«Подозрительно бедным» откажут в выплате пособий на детей. Безработным тоже
Экономика 1

Центробанк не нашел сверхдоходов от нефти. Недосчитались 1 млрд долларов

Центробанк не нашел сверхдоходов от нефти. Недосчитались 1 млрд долларов
Экономика 1

Протесты вынудили власти тратить больше на поддержку граждан

Протесты вынудили власти тратить больше на поддержку граждан
Экономика

Ученые нашли древний метеорит, более старый, чем Земля

Ученые нашли древний метеорит, более старый, чем Земля
Наука и технологии

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны

На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин

Новости дня

12:12 Москва предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий Москва предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий
Некоторых россиян могут лишить детских пособий
Некоторых россиян могут лишить детских пособий
11:54 Минздрав РФ: вакцина "Спутник V" эффективна против британского штамма COVID-19 Минздрав РФ: вакцина "Спутник V" эффективна против британского штамма COVID-19
11:29 В РФ за сутки диагностировали 9794 новых случая COVID-19 В РФ за сутки диагностировали 9794 новых случая COVID-19
11:13 В США назвали условия введения новых санкций по СП-2 В США назвали условия введения новых санкций по СП-2
11 МАР, 18:40 В России хотят ввести сокращенную рабочую неделю для женщин В России хотят ввести сокращенную рабочую неделю для женщин
11 МАР, 17:43 Путин заявил, что в России не должно быть резкого роста цен на продукты Путин заявил, что в России не должно быть резкого роста цен на продукты
Путин: Россия смогла преодолеть спад в экономике
Путин: Россия смогла преодолеть спад в экономике
11 МАР, 17:37 Владимир Путин готовится к посланию Федеральному собранию Владимир Путин готовится к посланию Федеральному собранию

Узнай, страна!

11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
В России размер детских выплат будет зависеть от дохода семьи
В России размер детских выплат будет зависеть от дохода семьи
10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
10 МАР, 19:38 Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала
10 МАР, 13:47 Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
09 МАР, 22:47 В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии
09 МАР, 18:19 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09 МАР, 15:15 Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона
05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
05 МАР, 18:28 «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию
05 МАР, 15:16 В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter