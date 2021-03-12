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Вакцинировать каждого десятого жителя планеты. Россия собирается привить 700 млн человек
12 Марта 2021 49 0 Политика
Россия стремится привить вакциной «Спутник V» каждого десятого жителя планеты уже в 2021 году. Несмотря на то, что объемы производства вакцины пока не позволяют это сделать, страна движется в этом направлении, пишет Bloomberg со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева. В общей сложности за рубежом российской вакциной должны привиться около 700 млн человек.
Россия заявила претензии на вакцинацию
- Россия собирается обеспечить прививками каждого десятого жителя планеты в этом году. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который занимается поставками вакцины «Спутник V» за рубеж.
- На текущий момент Россия подписала контракты на производство вакцины с 15 производителями в десяти странах. Они должны помочь решить главную проблему – низкие объемы производства двухкомпонентной вакцины. Всего партнеры России выпустят 1,4 млрд доз. Этого количества хватит на вакцинирование 700 млн человек.
- По мнению Bloomberg, Россия добилась успеха – убедила около 50 стран одобрить применение собственной вакцины. За счет этого Москва смогла нарастить свое международное влияние. Одним из важнейших рынков сбыта вакцины для России стала Латинская Америка – туда уже доставлены несколько миллионов доз.
- Тем не менее и проблем хватает – текущие объемы производства не позволяют России удовлетворить все заявки. Более того, Bloomberg пишет о трудностях с кампанией вакцинации россиян. В РФПИ не комментируют объемы производства. Глава Фонда Дмитриев называет их «существенными», но точных цифр не приводит.
- Согласно оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, в России произведено пока только 13 млн комплектов доз. Сколько из них Россия экспортировала, в РФПИ не сообщают. По приблизительным подсчетам, около 4 млн доз отправились за границу, то есть каждая третья произведенная вакцина.
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- В России на 100 взрослых приходится всего 5 прививок, если верить данным Bloomberg vaccine tracker. В США – 29 прививок, в ЕС – около 10, а в Великобритании – 36. С таким темпом вакцинации 70% россиян будут вакцинированы не раньше 2022 года. Однако власти собираются добиться этого показателя в августе.
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