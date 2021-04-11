Эрдоган не признал Крым российским и поддержал вхождение Украины в НАТО
11 Апреля 2021 629 0 Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, после которых объявил о расширении военного сотрудничества с Киевом. Также Эрдоган напомнил, что Турция не признает «аннексию» Крыма и поддержал вхождение Украины в НАТО. С помощью инициативы Киева «Крымская платформа» Эрдоган надеется решить проблему «всех народов Крыма, включая крымских татар».
Эрдоган активизировался на украинском направлении
- По окончании переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган выступил за территориальную целостность и суверенитет Украины. «Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма», – заявил партнер президента Владимира Путина Эрдоган, передает ТАСС.
- Эрдоган поддержал инициативу Киева «Крымская платформа», чтобы помочь «народам Крыма, включая крымских татар». Также Турция начинает укреплять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности. Но при этом Эрдоган оговорился: «Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран».
- В итоговой декларации Эрдоган и Зеленский отметили планы Украины по вступлению в НАТО. Турция решила «выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО». Эрдоган выступает за то, чтобы Киеву предоставили план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем.
- Зеленский отметил, что видение Киева и Анкары по вопросам безопасности черноморского региона совпадают. Причем, стороны одинаково видят угрозы и пути их решения. Для Украины важна поддержка Турции в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и Зеленский был «счастлив услышать» от Эрдогана слова поддержки.
- Путин общался по телефону со своим «партнером» Эрдоганом за день до его встречи с Зеленским. Он изложил Эрдогану «российские подходы» к решению кризиса в Донбассе, а также обвинил Киев в «опасных провокациях». Судя по заявлениям Эрдогана, он не был услышан.
- Для Путина особенно важно было сохранить конвенцию Монтре 1936 года, которая определяет порядок прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. От этой конвенции зависит попадание черноморского флота в мировой океан. Согласно этой конвенции, военные суда США войдут в Черное море 14 апреля и в качестве поддержки Украины пробудут там до 4 мая.
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- По словам источника Reuters в Кремле, российские власти стягивают войска к границе с Украиной для «преднамеренной демонстрации силы». Войска специально подходят к границе открыто, в дневное время. «Война так не готовится», – отметил источник.
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