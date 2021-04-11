Эрдоган не признал Крым российским и поддержал вхождение Украины в НАТО 629 0 Политика

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, после которых объявил о расширении военного сотрудничества с Киевом. Также Эрдоган напомнил, что Турция не признает «аннексию» Крыма и поддержал вхождение Украины в НАТО. С помощью инициативы Киева «Крымская платформа» Эрдоган надеется решить проблему «всех народов Крыма, включая крымских татар».