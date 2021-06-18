Эмоциональный интеллект: как помочь ребенку понять себя и других

Заботливые родители стремятся развивать своих детей интеллектуально и физически, оттачивая их способности в английском и математике, рисовании и музыке, шахматах и гимнастике. Но нельзя забывать, что существует ещё одна сфера, важнейшая для дальнейшей счастливой и успешной жизни ребёнка. Речь о так называемом эмоциональном или социальном интеллекте – способности распознавать и управляемо выражать свои эмоции, понимать чувства окружающих и правильно реагировать на них.

Эмоции – это мгновенный ответ нашей лимбической системы на ситуативные раздражители, независимый от воли разума. Чувства более комплексны и сложны – так чувство любви может нести нам самые разные эмоции: и радость, и нежность, и волнение, и боль, и грусть. Чувства и эмоции играют огромную роль в нашей жизни, но мало кого из нас в детстве целенаправленно обучали понимать свои и чужие эмоциональные реакции и управлять ими, использовать их во благо. В нашем обществе эмоции принято подавлять, и этого же мы неосознанно требуем от своих детей: «мальчики не плачут», «девочки так себя не ведут», «прекрати беситься, перед людьми стыдно». Всё это учит детей прятать свои эмоции, быть «пристойными» и «удобными», но никак не успешными и счастливыми. Не пойдёт на пользу детям и отрицание того, что они чувствуют. Высказывания, вроде: «да ты что, это же не страшно», «ерунда, это не больно», «это пустяк, не расстраивайся», внушат ребёнку недоверие к собственным «неправильным» эмоциям. А ведь отношение человека к себе во многом основывается именно на восприятии собственных эмоций, как и отношения с другими людьми – на чувствах, связывающих нас с ними.

Развитый эмоциональный интеллект обеспечивает человеку возможность распознавать свои эмоциональные реакции и выражать их контролируемо. Это дарит уверенность в собственных силах, гибкое мышление, активность и ответственность, внимательность и оптимизм. Это не только полезные, но и привлекательные качества – эмоционально развитых людей нередко называют харизматиками. Такой человек понимает и принимает также и чувства других людей, внимателен к их эмоциям. Он обаятелен и открыт, умеет общаться и договариваться, разрешать конфликты и работать в команде, он привлекает внимание и влиятелен. То есть, он использует свои эмоции и понимание чувств и эмоций других людей как один из ресурсов для достижения целей и самореализации.

Яркие и сильные эмоции зачастую просто переполняют детей, им нелегко понять их и тем более – контролировать.

Развитый эмоциональный интеллект способен помочь ребёнку во множестве задач:

– позволит адаптироваться к новой обстановке, здраво мыслить в критических ситуациях;

– поможет управлять своим поведением, преодолевать комплексы и агрессию, выражать эмоции корректно, а не с помощью крика или драки;

– научит разбираться в людях, распознавать их мотивацию и намерения, отрицательные и положительные качества, сильные и слабые стороны;

– поможет устанавливать и поддерживать общение, находить общий язык с родными, друзьями, одноклассниками, учителями;

– повысит продуктивность учёбы ребёнка, позволит ему эффективно действовать в команде;

– научит делать полезные выводы из неудач и поражений;

– укрепит уверенность ребёнка в своих силах и его лидерские качества.

Очень важно понимать свои эмоции и уметь справляться с разочарованием и сомнениями, страхом и злостью. Важно осознавать свои чувства, уметь сопереживать и доверять, любить и дружить, находить компромиссы.

Чему же необходимо научить ребёнка в первую очередь?

– Эмоции – наши помощники в понимании происходящего и достижении целей. Не бывает плохих и хороших, разрешённых и запрещённых эмоций: радость и злость, доверие и страх одинаково важны. Объясните ребёнку, что радость помогает творить, злость – постоять за себя, доверие позволит сохранить дружбу, страх убережёт от опасности, разочарование поможет избежать былых ошибок и т.д.

– Осознав свою эмоцию, важно понять её причину, а главное, что именно делать с ней дальше. Чтобы прожить эмоцию, а не «застрять», например, в печали, злости или ревности, нужно признать то, что чувствуешь, а потом задать себе вопрос: «Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию?» и принять осознанное решение.

Как помочь ребёнку понять самого себя и других?

– Проговаривайте эмоции ребёнка и их причину, без осуждения. Например: «ты расстроен, потому что сломал свою игрушку», «ты выглядишь очень счастливым, потому что мы идём на прогулку». Только выбирайте очевидные эмоции, а не придумывайте их за ребёнка, чтобы не получилось как в том анекдоте: «Вася, домой! – Мама, я замёрз? – Нет, ты кушать хочешь».

– От утверждений переходите к вопросам, по мере того, как ребёнок подрастает: «Что тебя обрадовало?», «Что тебя напугало?», «Тебе сейчас весело или грустно?» и, наконец, «Что ты чувствуешь?» Посоветуйте малышу завести дневник эмоций, где он мог бы каждый день отмечать своё настроение смайликами.

– Создайте в семье атмосферу принятия и поддержки. Дайте ребёнку опору: что бы он ни чувствовал, – это нормально, вы понимаете его, вы рядом.

– Показывайте ребёнку свои эмоции, проговаривайте то, что чувствуют члены семьи: «я рада, потому что у меня был удачный день на работе, давай отпразднуем», «папа грустит, потому что его любима команда проиграла, давай его подбодрим».

– Не скрывайте свои негативные эмоции и слабые стороны. Если малыш поймёт, что все иногда расстраиваются и злятся, то сможет принять и свои слабости.

– На собственном примере показывайте, как выражать эмоции корректно. «Я расстроена тем, что ты разбил мою любимую чашку. Я хотела бы, чтобы ты был осторожнее. Давай уберём осколки». Говорите лишь о поступке, а не о личных качествах ребёнка: «ты был неосторожен», а не «ты неуклюжий». Негативные высказывания родителей легко могут стать частью представления ребёнка о себе.

– Безопасно избавиться от сильных негативных эмоций малышу может помочь, например, «подушка гнева», которую можно побить или в которую покричать. А ещё злость или грусть можно символически сложить в мешочек или коробку, главное при этом не отрицать негативные эмоции, а таким образом выпустить их.

– Играйте с ребёнком в кукольный театр и другие ролевые игры, выбирайте книги и фильмы с эмоциональными сюжетами. Прочитав малышу сказку или посмотрев мультфильм, обсудите с ним, что герои чувствовали, почему поступили так, а не иначе, к чему это привело, что почувствовал и совершил бы ребёнок на месте персонажей. Вместе придумайте, что могло бы сделать злодея не страшным и не злым.

– Подпитывайте ребёнка позитивными эмоциями, например, делайте вместе добрые дела: смастерите кормушку, позаботьтесь о бездомном котёнке. Помогите малышу выбрать для себя способы, гарантированно поднимающие ему настроение – это может быть прогулка, мультфильм, весёлая музыка.

– Поможет развитию эмоционального интеллекта и творчество. Например, предложите ребёнку нарисовать, слепить или сфотографировать каждую эмоцию и устройте весёлую выставку, создайте вместе комикс, напишите сказку.

– Существует множество игр, помогающих малышу понять свои эмоции. Например, спросите ребёнка, что дарит радость каждому из пяти его чувств. Обсудите, почему именно видеть радугу, слышать похвалу, чувствовать объятия, запах апельсина и вкус шоколада ему так приятно. Или предложите малышу эмоционально отреагировать на разных животных и объяснить, почему он, скажем, любит собак, но боится крокодила. Перечислите с ребёнком «я радуюсь, когда…» или «я огорчаюсь, если…», либо выберите какую-то ситуацию, и пусть ребёнок отгадает вашу реакцию на неё или загадает вам собственную. Это, вдобавок, покажет ребёнку, что на одно и то же событие разные люди могут реагировать по-разному, и это нормально.

– Когда ребёнок вырастает в ершистого подростка, не становитесь для него диктатором: не отвергайте, не осуждайте и не обесценивайте противоречивые эмоции тинэйджера, старайтесь всегда быть своему ребёнку союзником, сопереживающим и понимающим.

Будьте хорошим примером

Развивая эмоциональный интеллект ребёнка, вы одновременно будете «прокачивать» и собственный – никогда не поздно сделать это. Чтобы уменьшить количество стрессов, сохранить своё психическое здоровье, укрепить отношения с родными, друзьями и коллегами, почаще анализируйте собственные эмоции: что вы чувствуете, почему, и что с этим можно сделать. Например: «Я чувствую грусть и неудовлетворённость собой, потому что мне не нравится моя физическая форма. Я хочу изменить эту ситуацию, поэтому мне стоит записаться в тренажёрный зал». Такое признание своих эмоций и понимание лежащих за ними чувств может дать вам и мотивацию, и план действий, и возможность улучшить свою жизнь, вместо того, чтобы тонуть в самообвинениях.

И чем чаще вы будете проговаривать вслух «я чувствую…», тем быстрее ваш ребёнок поймёт для себя и искренне скажет вам: «Мне грустно оттого, что я поссорился с другом, я хочу с ним помириться», «мне стыдно за эту тройку, пожалуйста, помоги мне разобраться с теоремой».

Одна из важнейших задач родителя – научить ребёнка жить в гармонии с собой, распознавать и корректно выражать свои эмоции, осознавать и принимать все свои чувства: любовь, радость, гордость, зависть, ревность, злость. Распознанные и управляемые, чувства и эмоции не смогут поглотить и подчинить человека, испортить ему жизнь и отношения с окружающими.

Сегодня специалисты называют эмоциональный интеллект одним из ключевых навыков для человека в 21 веке. У того, кто понимает и здраво оценивает себя, умеет использовать свои сильные стороны и компенсировать слабые, гораздо больше шансов реализовать свой потенциал и изменить мир вокруг себя к лучшему. Умение понять и принять чужие эмоции и чувства, способность сопереживать закладывает основу для прочных гармоничных отношений и успеха в делах. И именно вы можете помочь своему ребёнку развить эти важнейшие жизненные навыки.