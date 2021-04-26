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Эмбарго на экспорт бензина из России рассматривает правительство

26 Апреля 2021 506 5 Экономика

Российское правительство решило подготовить законодательную базу для ограничения экспорта бензина из страны, чтобы в случае необходимости оперативно ввести запрет. По данным «Коммерсанта», кабмин включит «отдельные виды нефтепродуктов» в перечень «существенно важных для внутреннего рынка» товаров. Угроза эмбарго на экспорт бензина за пределы ЕАЭС призвана повлиять на рост цен, которые растут быстрее инфляции с начала года.

Бензин рискует стать не экспортным товаром

  • Правительство в отношениях с нефтяными компаниями переходит от пряника (увеличения выплат в рамках демпферного механизма) к кнуту – запрету на экспорт бензина из России. Как пишет «Коммерсант», кабмин поручил Минэнерго подготовить проект актов о временном ограничении экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».
  • Бензин при этом включат в перечень «существенно важных для внутреннего рынка» товаров. Это позволит устанавливать временные ограничения или запреты на его экспорт. Перечень возник в 2007 году по постановлению правительства №877 от 15 декабря 2007 года. Попадание в этот список бензина не приведет автоматически к запрету, но сделает его возможным в любой момент.
  • Подобная «управа» на нефтяников стала необходимой: правительство дважды обещало повысить выплаты по демпферу нефтяным компаниям – сначала 135 млрд руб. с 1 мая, потом еще 62 млрд дополнительно. Но нефтяники ничего не делали, чтобы сдерживать цены: с начала года Аи-92 подорожал в рознице на 3,2%, а Аи-95 – на 2,7%. Это больше, чем за весь 2020 год.
  • В Минэнерго защищали демпфер, по которому при высоких ценах за рубежом бюджет платит нефтяникам за сдерживание цен на внутреннем рынке, а при низких – нефтяники платят в бюджет за счет более высоких внутренних цен. В министерстве оценивали, что без демпфера Аи-92 стоил бы 50,08 руб. за литр, то есть на 5,2 руб. дороже.
  • Однако по поводу эффективности демпфера возникли вопросы даже у депутатов Госдумы. Тогда правительство задумалось о полном запрете экспорта. Еще 21 апреля вице-премьер Александр Новак говорил, что мера не нужна сейчас, но может понадобиться «в периоды, когда могут быть проблемы с балансом».
  • По оценке экспертов, при запрете экспорта нефтяники лишатся возможности продавать за рубеж около 200-400 тыс. тонн продукта в месяц. Между тем на страны ЕАЭС, которых запрет не коснется, приходится 20% российского экспорта. От запрета пострадают НПЗ, прежде всего Киришский, Антипинский, Нижегородский. Однако оптовые цены обрушатся, а предложение на внутреннем рынке вырастет на 7-14% от текущего спроса.

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  • Нефтяники могут ответить на это сокращением переработки и увеличением экспорта нафты и других компонентов бензина, поскольку они перестанут получать необходимую им норму прибыли. В месяц нефтяники будут терять от 1,3 до 2,6 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
19:47 0 0
И.И..:

прошу прощения, экспорт ГСМ и других энергоносителей засекречен, что говорит о том, что этими видами носителей снабжается не только МО РФ, но и дружественные режимы по всему свету, например КНДР, что запрещено санкциями...

И
18:21 0 0
И.И..:

итак, ограничения на добычу от сделки с ОПЕК привели к незначительному сокращению поставок сырья на НПЗ. значительно сократился экспортный потенциал поставок ГСМ и зарабатывания твердой валюты, связанное со скрытым внутренним потреблением МО РФ, что и ведет к дефициту ГСМ как снаружи , так и внутри. дополнительным минусом является поставка сырья в РБ на их НПЗ. включенный печатный станок усиливает эффект дефицита и взвинчивает цены внутри. картина маслом, оплатят все россияне...

И
18:05 0 0
И.И..:

на сайте Министерства энергетики, есть статистика, которая показывает снижение экспорта ГСМ с 19 года! было 23 млн т, стало 16 млн т в месяц. поставка нефти на НПЗ было 25 млн т, стало 23 млн т. провал в добыче- было 48 млн , стало 42 млн т в месяц. вполне логично предположить, что скрытое потребление МО РФ на многие тысячи запланированных учений, а так же на незапланированный показ мускулов на границе и есть источник дефицита ГСМ на внутреннем рынке, что так же взвинчивает цены! дефицит искусственный и вызван неправильным перераспределением имеющихся ресурсов и никаких дополнительных законов не требует. требуется дружить с головой.

И
17:12 0 0
И.И..:

продажа ГСМ предпочтительнее продажи сырья! поэтому, либо не хватает сырья для НПЗ, либо не хватает НПЗ для переработки сырья. новый закон скорее всего призван регулировать диспропорции в области ТЭК по зарабатыванию твердой валюты. сами цены на ГСМ не опережают инфляцию, а догоняют ее и связано это с эмиссией и монетарной политикой ЦБ и правительства, что должно способствовать росту экономики и покупательской способности.

В
13:02 0 0
Вася:

Точно!! Надо запретить вывозить бензин, а разрешить вывозить Нашу качественную продукцию! Например Станки, Автомобили, Текстиль, Электронику, Бытовую технику, Калоши и прочее....а, ну да...мы же ничего кроме бензина не производим!))))))) Даже калоши китайские! ))) Вовка нас 20 лет кормит"вот-вот слезем с нефтяной иглы" (ага разбежался, возьмёт и убьёт свои Личные предприятия Газпром и Рос.нефть)...))))

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