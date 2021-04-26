Эмбарго на экспорт бензина из России рассматривает правительство 506 5 Экономика

Российское правительство решило подготовить законодательную базу для ограничения экспорта бензина из страны, чтобы в случае необходимости оперативно ввести запрет. По данным «Коммерсанта», кабмин включит «отдельные виды нефтепродуктов» в перечень «существенно важных для внутреннего рынка» товаров. Угроза эмбарго на экспорт бензина за пределы ЕАЭС призвана повлиять на рост цен, которые растут быстрее инфляции с начала года.