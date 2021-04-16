Бюджет заплатит нефтяникам еще 62 млрд рублей за прекращение роста цен на бензин 480 2 Экономика

Правительство увеличит выплаты нефтяникам, чтобы остановить рост цен на бензин. Для этого Минэнерго и Минфин договорились с 1 мая поменять формулу демпферного механизма. В частности, снизить индикативную цену на бензин на 4 тыс. руб. в связи с ослаблением курса рубля к доллару, пишет «Коммерсант». Эта мера обойдется бюджету в 62 млрд руб. дополнительно, поскольку в марте правительство уже обещало выплатить нефтяникам 135 млрд руб.