Бюджет заплатит нефтяникам еще 62 млрд рублей за прекращение роста цен на бензин
16 Апреля 2021 480 2 Экономика
Правительство увеличит выплаты нефтяникам, чтобы остановить рост цен на бензин. Для этого Минэнерго и Минфин договорились с 1 мая поменять формулу демпферного механизма. В частности, снизить индикативную цену на бензин на 4 тыс. руб. в связи с ослаблением курса рубля к доллару, пишет «Коммерсант». Эта мера обойдется бюджету в 62 млрд руб. дополнительно, поскольку в марте правительство уже обещало выплатить нефтяникам 135 млрд руб.
Бензин становится все дороже для бюджета
- Демпферный механизм, введенный в 2018 году в ответ на подорожание автомобильного топлива, корректируют второй раз за два месяца. Прошлая корректировка обошлась федеральному бюджету в 135 млрд руб. и была принята в марте. Однако никакого эффекта она не возымела: по данным Kortes, Аи-92 подорожал на 68 копеек, до 45,08 руб., а Аи-95 – на 56 копеек, до 48,46 руб.
- Рост цен на топливо продолжается уже 16 недель подряд, сообщают в Московской топливной ассоциации. С начала года Аи-92 подорожал на 1,42 руб., или 3,2%, а Аи-95 – на 1,3 руб., или 2,7%. В связи с этим Минэнерго и Минфин внесли еще одну поправку в формулу демпфера.
- По данным «Коммерсанта», с 1 мая индикативная цена на бензин в формуле снизится на 4 тыс. руб. из-за ослабления рубля к доллару. Согласно расчету главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, это обойдется бюджету в 62 млрд руб. Эти деньги будут дополнительно заплачены к уже обещанным 135 млрд.
- Демпфер цен на топливо работает так: при экспортных ценах выше внутрироссийских, правительство платит из бюджета часть разницы для нефтяников; при обратной ситуации – нефтяники платят в бюджет часть прибыли. Так, за 2020 год нефтяники заплатили 356 млрд руб. в бюджет за возможность держать высокие цены на бензин при рекордно низких внешних.
- Но сейчас ситуации поменялась – в марте из бюджета нефтяники получили первую выплату в 16,6 млрд руб. Фактически с марта началось субсидирование нефтяной промышленности за счет казны. В марте дополнительно к 16,6 млрд по демпферу нефтяники получили еще 46,9 млрд руб. по обратному акцизу. Итого – 63,5 млрд руб.
- Минэнерго считает, что справедливая розничная цена Аи-92 – 50,08 руб. Демпфер помогает держать цену на 10% ниже рыночной. Если бы государство из бюджета не доплачивало нефтяникам, то бензин стоил бы на 5,2 руб. дороже, считают чиновники.
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- По словам аналитиков, скорректированный демпфер будет соответствовать текущим рыночным условиям. Однако если цена на Urals поднимется выше 75 долларов за баррель или если рубль упадет на 10-15%, то придется снова менять формулу и увеличивать доплаты из бюджета. Это связно с тем, что демпфер компенсирует нефтяникам только 68% прироста экспортной цены. Если цена увеличивается, нефтяники начинают терять свои прибыли.
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А почему с народных денег помогать....частникам,олигархам миллиардеам????!!!ППусть свои миллиардные зарплаты уменьшат и спасают свои сыревые предприятия САМИ......значит,ОНИ просто бездарны или хапуги,которые гребут и.....еще своим карманным миллиардам хотят прибавки народной...А ТЕПЕРЬ ОТВЕТЬТЕ,ЗАЧЕМ ОНИ НАМ НУЖНЫ???!!!! Нционализироватьь и пивести в порядок азбазаренное добро для россиян!....
я думаю с какого перепугу мы платим деньги какому то олигарху за наше природное достояние которое принадлежит народу кто потихоря одал его какому то мутному олигарху