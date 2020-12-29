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Экспорт российского оружия резко сократился в 2020 году

29 Декабря 2020 223 2 Экономика
Экспорт российского оружия резко сократился в 2020 году

В 2020 году традиционный экспорт России переживал тяжелые времена. Но сокращались не только поставки нефти и газа, падали так же и продажи вооружений. По подсчетам экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, за январь – сентябрь 2020 года экспорт товаров «секретной группы» сократился на 17%. В Минобороны объяснили провал пандемией и проблемами мировой экономики.

Российское оружие теряет клиентов

  • Россия сократила экспорт «секретных» товаров за 9 месяцев 2020 года на 17%, говорится в «Мониторинге» РАНХиГС и Института Гайдара. В «секретную группу» входит вооружение, которое Россия продает по большей части Индии, Египту, Китаю и Алжиру.
  • В Минобороны объяснили падение экспорта пандемией коронавируса и рецессией в мировой экономике, которая потеряет, по прогнозу МВФ, 4,4% ВВП в 2020 году. Однако российский ВПК, несмотря на трудности со сбытом, продолжает получать около 2 трлн руб. в год на изготовление нового оружия.
  • С января по сентябрь экспорт вооружений принес России 5 млрд долларов. В 2019 году за тот же период страна заработала 6 млрд. Для сравнения: экспорт золота в 2020 году приносил в среднем 1,5 млрд долларов. Столько же поставки газа.
  • Замминистра обороны Александр Фомин прокомментировал падение экспорта «Российской газете». По его словам, больше всего от пандемии пострадали основные партнеры России – Алжир, Египет, Индия и Китай. Страны по всему миру ограничили военные расходы и сократили закупку вооружений.

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  • Представитель Минобороны спрогнозировал, что до 2022 года мировые расходы на вооружение сократятся на 8%, а мировой экспорт упадет на 4%. К докризисному уровню рынок может вернуться только с 2023 года. Россия в этой связи перенесла сроки поставок вооружения ряду заказчиков. По его словам, сейчас российские специалисты не могут принимать у себя иностранных коллег для инспекций и летать в страны – получатели оружия для сдачи и обслуживания продукции.
  • По подсчетам экспертов Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), доля России на мировом рынке вооружений с момента вмешательства в политический кризис на Украине сократилась с 8,6% до 3,9% в 2019 году. Россия уступает свою долю Китаю и США, а также новым игрокам – Объединенным Арабским Эмиратам. В 25 крупнейших мировых производителей оружия вошли только две российский компании – «Алмаз-Антей» на 15-м месте и Объединенная судостроительная корпорация на 25-м.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:43 0 0
V V:

Это только начало

10:14 1 0
И.И..:

1-запрет США на сотрудничество с Рособоронэкспортом любой стране 2- бонусы США от отказа сотрудничества с Рособоронэкспортом 3-российское вооружение имеет ряд существенных недостатков исчисляющихся десятками пунктов, о которых не принято говорить и критиковать по соображениям этики и экспортного потенциала 4-российское вооружение скомпрометировало себя в локальных конфликтах в следствии существенных недостатков и отсталости 5-российское вооружение уступает по топливной эффективности и межремонтному потенциалу на треть западному 6-непреодолимое препятствие-поставка ЗиП за три моря 7- цены на ЗиП выросли в разы, отчего у заказчиков лезут глаза на лоб 8-увязка поставки ЗиП и технологий с политическими предложениями странам заказчикам 9-сроки капремонтов и его качество, сроки изготовления. 10-заказчиками являются отсталые страны, кроме индии. большинство не платежеспособно пандемия-это удобная отговорка. объемы продаж будут падать и далее в следствии отсталости технологий, трудностей производства и смещения сроков вправо, несовершенство госиспытаний...

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