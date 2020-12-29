Экспорт российского оружия резко сократился в 2020 году 223 2 Экономика

В 2020 году традиционный экспорт России переживал тяжелые времена. Но сокращались не только поставки нефти и газа, падали так же и продажи вооружений. По подсчетам экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, за январь – сентябрь 2020 года экспорт товаров «секретной группы» сократился на 17%. В Минобороны объяснили провал пандемией и проблемами мировой экономики.