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Экономика России обрушилась на 28% в апреле. Восстановление затянется
19 Мая 2020 472 0 Экономика
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Нерабочий месяц обошелся российской экономике в 2,4 трлн руб., или в 28% ВВП. К таким выводам пришел Минфин в отчете об исполнении федерального бюджета. Потери России оказались больше экономического ущерба, который несут развитые страны. Согласно оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прямой удар по ВВП от карантина для большинства экономик достигает 20-25%. Помимо карантина российскую экономику подкосила нефть.
Карантин скажется сильнее нефти
- В апреле 2020 года, по подсчетам Минфина, номинальный ВВП России составил 6,3 трлн руб. Это на 2,4 трлн руб. (28%) меньше, чем в апреле 2019 года, пишет РБК со ссылкой на отчет финансового ведомства. Если учитывать, что всего в 2019 году объем российского ВВП достиг 110 трлн руб., то 2,4 трлн – ощутимая потеря.
- Особенность российской ситуации заключается в том, что на экономические показатели повлиял не только режим самоизоляции, но и катастрофически низкие цены на нефть. Если в апреле 2019 года нефть Urals продавалась по 71,5 доллара за баррель, то в апреле текущего года ее цена не превышала 18,2 доллара. Доходы от нефти и газа рухнули на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- По мнению аналитиков, карантин все же сильнее скажется на падении ВВП в 2020 году, нежели низкие цены на нефть и сокращение ее добычи. Старший экономист Oxford Economics Евгений Слепцовой говорит о соотношении три к двум в пользу карантина. Из 28%-ного провала 10% приходится на нефть, а остальное – на режим самоизоляции.
- Президент Владимир Путин смягчил карантинные меры с 12 мая, но окончательное решение оставил за регионами, которые в большинстве своем продлили их до 1 июня. В Центробанке ожидали возобновления экономической активности после майских праздников. Но, очевидно, этого не происходит: по данным министра труда Антона Котякова, уже сейчас в России 1,6 млн безработных, а в мае и июне количество людей без работы достигнет 2,5 млн. Только за один месяц безработных в России стало на 11,5% больше. Котяков считает, что «для России это небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше». В ЦБ ранее рекомендовали сохранять занятость путем сокращения зарплат и рабочего времени.
- По разным подсчетам (официальные будут представлены Минэкономразвития в конце месяца), реальный ВВП вырос в первом квартале на 1,8%, но упал на 20% в апреле. Это означает, что к концу года экономика покажет снижение ВВП на 5 или даже 10%, а в 2021 году может вырасти от 3 до 10%. Таким образом, на уровень 2019 года объем экономики выйдет только в 2022 году. Хотя до этого были надежды на быстрое восстановление.
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