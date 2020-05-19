Экономика России обрушилась на 28% в апреле. Восстановление затянется 472 0 Экономика img_copyright

Нерабочий месяц обошелся российской экономике в 2,4 трлн руб., или в 28% ВВП. К таким выводам пришел Минфин в отчете об исполнении федерального бюджета. Потери России оказались больше экономического ущерба, который несут развитые страны. Согласно оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прямой удар по ВВП от карантина для большинства экономик достигает 20-25%. Помимо карантина российскую экономику подкосила нефть.