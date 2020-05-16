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Бюджет России потерял половину доходов в апреле. Подвели нефть и налоги
16 Мая 2020 552 0 Экономика
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Федеральный бюджет России недополучил половину доходов в «нерабочий месяц», объявленный президентом Владимиром Путиным. Свой вклад внесли минимальные цены на нефть и газ, а также сокращение экспорта углеводородов. Собранные отчисления Федеральной налоговой и Федеральной таможенной службой хватило на покрытие лишь половины расходов Минфина. Об этом финансовое ведомство сообщило в своем отчете в пятницу, 15 мая.
Падение по всем статьям
- В общей сложности за апрель ФНС и ФТС перечислили в федеральный бюджет 1,1 трлн руб. При этом Минфин потратил 2,27 трлн руб. Рост расходов составил 30% за счет дополнительного финансирования социальной политики (727 млрд руб.), здравоохранения (100 млрд руб.) и оборону (233 млрд руб.).
- От налогов на добычу и экспорт углеводородов бюджет получил 434,56 млрд руб. Это почти на четверть (23%) меньше, чем в марте и почти на треть (29%) меньше, чем в январе и феврале. По отношению к апрелю 2019 года доходы от нефти и газа упали на 40%.
- Федеральная налоговая служба собрала на 30% налогов меньше в годовом выражении – 797 млрд руб. Сборы НДС упали на 20%, налога на прибыль – с 209,7 млрд в марте до 119,8 млрд руб. Федеральная таможенная служба отчиталась о падении поступлений на 39%, до 303 млрд руб.
- Доходы казны росли только от двух статей – продаж бензина и алкоголя. Поступления от акцизов выросли на 5,7%, до 73,6 млрд руб.
- Разрыв в доходах на уровне 1,2 трлн руб. Минфин почти полностью профинансировал за счет сделки от покупки Сбербанка. Средства на его приобретение правительством были выделены из Фонда национального благосостояния, часть этих средств Центробанк после продажи Сбербанка вернул правительству. Напрямую из Фонда на покрытие дефицита было взято всего 77,8 млрд руб.
- По оценке «Центра развития» Высшей школы экономики, дефицит бюджета России в 2020 году может достигнуть 8,3% ВВП, или 9 трлн руб. В том числе федеральный бюджет потеряет 4,8 трлн руб., Пенсионный фонд 1 трлн руб., фонд ОМС 360 млрд руб., а дотационные регионы 900 млрд руб.
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