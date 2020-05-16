Бюджет России потерял половину доходов в апреле. Подвели нефть и налоги 552 0 Экономика img_copyright

Федеральный бюджет России недополучил половину доходов в «нерабочий месяц», объявленный президентом Владимиром Путиным. Свой вклад внесли минимальные цены на нефть и газ, а также сокращение экспорта углеводородов. Собранные отчисления Федеральной налоговой и Федеральной таможенной службой хватило на покрытие лишь половины расходов Минфина. Об этом финансовое ведомство сообщило в своем отчете в пятницу, 15 мая.