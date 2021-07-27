Друзья Путина попросили его повысить цены на строительство из-за «кризиса». Минстрой им отказал 608 0 Экономика

Крупнейшие дорожно-строительные компании, в том числе принадлежащие миллиардерам Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу, написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на убытки из-за низких цен на строительство и попросили изменить систему ценообразования. Ситуацию они назвали «кризисной» и требующей вмешательства президента. Однако в Минстрое не согласились с аргументами строителей и даже нашли у них рост чистой прибыли.