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Друзья Путина попросили его повысить цены на строительство из-за «кризиса». Минстрой им отказал

27 Июля 2021 608 0 Экономика
Друзья Путина попросили его повысить цены на строительство из-за «кризиса». Минстрой им отказал

Крупнейшие дорожно-строительные компании, в том числе принадлежащие миллиардерам Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу, написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на убытки из-за низких цен на строительство и попросили изменить систему ценообразования. Ситуацию они назвали «кризисной» и требующей вмешательства президента. Однако в Минстрое не согласились с аргументами строителей и даже нашли у них рост чистой прибыли.

Друзьям Путина отказали

  • Восемь компаний, занимающихся дорожным строительством, в середине июля направили письмо президенту Владимиру Путину, попросив его решить вопрос с ценообразованием в строительной отрасли. Среди компаний, пожаловавшихся на убытки и «кризис» в отрасли, были «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, строившая Крымский мост за 228 млрд руб., а также «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.
  • Ротенберг и Тимченко – миллиардеры, которых президент Путин называл своими друзьями, а США и ЕС ввели против них персональные санкции. Они же – крупнейшие подрядчики на государственных стройках. Однако в письме Путину они написали, что с 2015 года из-за «кризиса» они ежегодно фиксируют убытки. За пять лет они достигли 137 млрд руб. Это, по их мнению, создает «неприемлемые риски как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности». Решение проблемы они предложили одно – изменение ценообразования.
  • В Минстрое РФ ознакомились с письмом и не увидели поводов для изменения цен на строительные работы, пишет РБК. Ведомство представило данные, по которым с 2015 по 2020 годы большинство дорожно-строительных компаний, в том числе тех, что подписались под письмом Путину, получили прибыль – от 19% до 125%. Об убытках речь не идет, а все проблемы можно решить «в рамках действующих инструментов государственной системы ценообразования и сметного нормирования», подчеркнули в Минстрое.
  • Подрядчики также пожаловались на то, что система ценообразования в строительстве за счет федерального бюджета не соответствует рыночным реалиям. В ценах нет понятия «предпринимательский доход», а также не учитываются расходы на банковские гарантии, проценты на привлечение допкредитов при казначейском сопровождении. Более того, система управления рисками при выполнении работ не подразумевает порядка оценки соответствия работ. Это формирует «презумпцию виновности» подрядчика.

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  • В Минстрое на это ответили, что заказчик сам формирует начальную цену контракта и определяет условия его исполнения, в том числе порядок оплаты. С 2022 года будет введена ресурсная модель определения сметной стоимости строительства на основе текущих цен на ресурсы. Таким образом, все «пожелания и предложения» подрядчиков были отвергнуты.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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