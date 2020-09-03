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Древнее сияние: ассирийские и вавилонские астрологи зафиксировали самые старые из известных солнечных штормов

3 Сентября 2020 91 0 Наука и технологии
Древнее сияние: ассирийские и вавилонские астрологи зафиксировали самые старые из известных солнечных штормов
фото: Северное сияние в Дельта-Джанкшен, Аляска. 10 апреля 2015 года. Себастьян Саарлоос

Люди всегда были любителями звезд. С незапамятных времен мы смотрели на небеса и пытались понять то, что мы там видели. Тысячи лет назад движение небесных тел, появление комет и метеоров считалось предзнаменованием, которое определяло судьбы королей и предсказывало падение империй. Официальные придворные астрологи были наняты, чтобы читать эти знамения в небе и угадывать их значение.

Многие из древних наблюдений за небесными событиями до сих пор сохранились в виде письменных записей на клинописных табличках, сделанных более двух тысячелетий назад. Клинопись была одной из самых ранних систем письма и обычно наносилась на прямоугольные глиняные таблички с использованием тростника для создания клиновидных знаков. Клинописные таблички были обнаружены на археологических раскопках по всему Ближнему и Среднему Востоку, например, в древнем ассирийском городе Ниневия (современный северный Ирак) - когда-то крупнейшем городе в мире. Они использовались почти для всего, включая запись небесных событий, документирование законов и религиозных верований, и даже для целых литературных произведений, таких как знаменитый эпос о Гильгамеше.

Сегодняшние астрономы отслеживают изменения активности Солнца, используя множество методов, в том числе исследуя частоту появления солнечных пятен. Солнечные пятна связаны с солнечными вспышками и корональными выбросами массы  - огромными извержениями, состоящими из высокоэнергетических протонов и электронов, которые могут вызывать геомагнитные бури, когда они направлены на Землю. Хорошо известной особенностью, связанной с особенно сильными геомагнитными бурями, является появление полярных сияний, возникающих, когда частицы высокой энергии возбуждают атомы в атмосфере Земли.

Астрономы наблюдают солнечные пятна с момента появления телескопа, но если мы хотим изучить историю активности Солнца до этого, нам нужно обратиться к историческим записям о явлениях, связанных с солнечной активностью, таких как полярные сияния.

Команда под руководством Хисаши Хаякавы, исследователя из Университета Осаки и ведущего автора работы, провела исследование табличек, датируемых 8-7 веками до нашей эры, в поисках ссылок на полярные сияния, которые могли бы соответствовать свидетельствам, полученным из колец деревьев. Годовые кольца хранят информацию об условиях окружающей среды, присутствующих на момент их образования, а в периоды сильной солнечной активности они показывают повышенную концентрацию радиоактивного изотопа углерода-14, образующегося при взаимодействии высокоэнергетических частиц с атомами азота в атмосфере. Исследования образцов годичных колец около 660 г. до н.э. показали, что они содержат повышенный уровень углерода-14, и исследователи задались вопросом, могут ли они найти какие-либо исторические ссылки, соответствующие этому предполагаемому всплеску солнечной активности.

Команда обнаружила три отдельные ассирийские и вавилонские клинописи, хранящиеся в Британском музее, в которых упоминались «красные облака» и «красное свечение», освещающие ночное небо, и датируемые периодом с 679 по 655 год до нашей эры. Эти описания похожи на предыдущие старейшее известное упоминание о полярном сиянии, обнаруженное в вавилонской табличке, датируемой 587 г. до н.э. Исследователи предполагают, что эти описания, вероятно, относятся к типу авроральной активности, известной как стабильные красные дуги полярных сияний, которые возникают в результате взаимодействия сильных магнитных полей и электронов в атомах кислорода.

Хотя мы обычно думаем о полярных сияниях как о феномене северных широт (или южных в случае Северного сияния), это не всегда было правдой. Со временем геомагнитные полюса Земли смещаются из-за изменений магнитного поля Земли, и тысячи лет назад северный полюс находился бы намного ближе к Ближнему Востоку. Кроме того, сильная солнечная активность, такая как выбросы корональной массы, может привести к тому, что полярные сияния станут видимыми на гораздо более южных широтах. Поэтому весьма вероятно, что в этот период времени в районе этих наблюдений были бы видны полярные сияния.

Эти находки представляют собой самые старые из известных письменных свидетельств о предполагаемых полярных сияниях и потенциально расширяют историю активности Солнца почти на столетие за пределы предыдущих записей. Они также могут помочь нам предсказать будущие солнечные бури, которые могут нарушить работу чувствительной электроники на Земле и повредить спутники и космические корабли, пишет журнал AAS.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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