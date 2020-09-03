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В Иерусалиме обнаружен таинственный дворец эпохи библейского царства

03.09.2020 19:35
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В Иерусалиме обнаружен таинственный дворец эпохи библейского царства

Израильские археологи обнаружили, по их словам, свидетельство «великолепного» дворца эпохи библейского еврейского царства в Иерусалиме.

фото: Управление древностей Израиля

Искусно вырезанные каменные постройки и другие реликвии, связанные с таким зданием, были найдены примерно в 3 км к югу от Старого города Иерусалима. Археологи говорят, что некоторые артефакты были аккуратно захоронены, хотя они не знают, почему.

Считается, что дворец был построен примерно в 8 или 7 веке до нашей эры.

Среди останков, обнаруженных в районе Восточный Тальпиот, также известном как Армон Ханацив, были три богато украшенные каменные капители - резные фигурки, украшающие верхнюю часть колонн, - а также предметы из роскошных оконных рам.

«Капители колонн, отождествляемые с королевским строительством периода Первого Храма (10-6 век до н.э.), являются самыми красивыми и впечатляющими из всех, что были обнаружены на сегодняшний день», - говорится в заявлении Управления древностей Израиля (IAA).

IAA выразило «большое удивление», что две из трех столиц были обнаружены «аккуратно закопанными, одна над другой».

«На данный момент все еще трудно сказать, кто спрятал капители в том виде, в котором они были обнаружены, и почему он это сделал», - сказал профессор Яаков Биллиг, руководитель раскопок. «Но нет сомнений в том, что это одна из загадки на этом уникальном месте, для которых мы постараемся предложить решение».

Проф Биллиг сказал, что величественное здание, вероятно, было разрушено во время вавилонского завоевания Иерусалима в 586 году до нашей эры.

В IAA заявили, что любой, кто жил в «монументальном» здании, имел бы «захватывающий дух» вид на район, ныне известный как Город Давида и еврейский храм на священном плато, известном как Храмовая гора. По предположению IAA, обитателями мог быть один из царей Иудеи или богатая семья дворянина.

Резные фигурки, украшающие капители, отмечает IAA, были известным визуальным символом периода царств Иудеи и Израиля и выступают в качестве одного из мотивов на пятишекелевой монете современного государства Израиль, пишет ВВС.

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