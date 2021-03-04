Дорогая нефть поможет бюджету России. Власти займут на 1 трлн рублей меньше 189 0 Экономика

Выросшая в цене до 64-65 долларов нефть облегчит российскому правительству проблему дефицита бюджета. Как узнало агентство Bloomberg от своих источников в Белом доме, власти России собираются сократить программу заимствований с 3,7 до 3,2 трлн руб. в 2021 году. Но возможно и еще более радикальное сокращение – на 1 трлн руб.