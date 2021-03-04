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Дорогая нефть поможет бюджету России. Власти займут на 1 трлн рублей меньше

4 Марта 2021 189 0 Экономика
Дорогая нефть поможет бюджету России. Власти займут на 1 трлн рублей меньше

Выросшая в цене до 64-65 долларов нефть облегчит российскому правительству проблему дефицита бюджета. Как узнало агентство Bloomberg от своих источников в Белом доме, власти России собираются сократить программу заимствований с 3,7 до 3,2 трлн руб. в 2021 году. Но возможно и еще более радикальное сокращение – на 1 трлн руб.

России придется меньше занимать

  • Госдолг России в 2021 году может вырасти гораздо меньше планов правительства. По информации источников Bloomberg, программа заимствований будет урезана с 3,7 до 3,2 трлн руб., а возможно и еще больше – до 2,7 трлн. При этом дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 2,7 трлн руб.
  • Помогает правительству в решении проблемы бюджетного дефицита дорогая нефть – котировки поднялись до 64-65 долларов за баррель при формальной цене отсечения 43,5 доллара и фактической – 50 долларов. Это означает, что с каждого барреля правительство может направлять на нужды бюджета 14-15 долларов. Однако пока Минфин предпочитает на сверхдоходы скупать доллары в Фонд национального благосостояния и ослаблять тем самым рубль.
  • Также у правительство остается около 450 млрд руб. с прошлого года – эти средства, по словам собеседников Bloomberg, могут пойти на покрытие дефицита. За январь, февраль и март Минфин продал долговых облигаций на 300 млрд руб. Крупнейший аукцион прошел в среду, 3 марта – было продано 104,13 млрд руб. При этом доходность по десятилетним бумагам упала до 6,66% из-за заявлений о новых санкциях США.

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  • Как пишет Bloomberg, скачок цен на нефть дал толчок бюджету России в момент, когда экономика начала восстанавливаться. Между тем в 2020 году Россия увеличила госдолг на 39,9%, или на 5,42 трлн руб. Общий долг правительства вырос до 18,99 трлн руб., или 17,8% ВВП. Но он все равно остается низким по сравнению с другими развивающимися странами.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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