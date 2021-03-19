Донаты в интернете обложат налогом. Власти считают это «очень перспективным направлением» 254 0 Экономика

Интернет-пользователи, получающие пожертвования (донаты) во время стримов (прямых трансляций), в скором времени будут обязаны платить налоги. Налоговые и финансовые ведомства России уже готовят законопроект о налогообложении пожертвований. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он назвал налоги на донаты «очень перспективным» направлением.