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Донаты в интернете обложат налогом. Власти считают это «очень перспективным направлением»
19 Марта 2021 254 0 Экономика
Интернет-пользователи, получающие пожертвования (донаты) во время стримов (прямых трансляций), в скором времени будут обязаны платить налоги. Налоговые и финансовые ведомства России уже готовят законопроект о налогообложении пожертвований. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он назвал налоги на донаты «очень перспективным» направлением.
За донаты придется платить
- Финансовые и налоговые ведомства готовят законодательство для обложения налогом пожертвований для пользователей интернета, ведущих стримы. Об этом рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает ТАСС.
- По его словам, власти «внимательно рассмотрели очень интересное направление» для налогообложения и решили, что оно «перспективное». В частности, власти хотят перекрыть финансовые донаты для «треш-стримеров». По действующему законодательству донаты оформляются как пожертвования, а пожертвования не облагаются налогом.
- «Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определенных видео-услуг?» – задался вопросом Пушков. Также, по его мнению, перевод донатов в качестве пожертвований «является формой ухода от налогов и финансового контроля». Поэтому финансовые и налоговые ведомства собираются выделить определенную категорию услуг, «которая пожертвованиями на самом деле не является».
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- Вместе с тем, по словам Пушкова, Росфинмониторинг изучает возможность регистрации интернет-пользователей как индивидуальных предпринимателей, поскольку их деятельность направлена на получение дохода. «Они должны находиться в правовом поле, это общемировая практика», – заявил Пушков. Он подчеркнул, что «треш-стримеры» не будут регистрироваться либо будут «искажать характер своей деятельности», что позволит их вычислить. При этом сами «треш-стримы» сенаторы предлагают запретить и ввести за них уголовную ответственность – до 6 лет тюрьмы.
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