Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод 129 0 Экономика

Российские банки «проели» свои валютные подушки. С начала осени весь банковский сектор живет в состоянии хронического дефицита долларов. Это означает, что долларовые резервы кредитных организаций не покрывают все валютные обязательства перед клиентами. Ситуацию усугубляет то, что россияне выводят доллары со счетов – с начала года они забрали 4,9 млрд долларов из российских банков.