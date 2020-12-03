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Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод

3 Декабря 2020 129 0 Экономика
Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод

Российские банки «проели» свои валютные подушки. С начала осени весь банковский сектор живет в состоянии хронического дефицита долларов. Это означает, что долларовые резервы кредитных организаций не покрывают все валютные обязательства перед клиентами. Ситуацию усугубляет то, что россияне выводят доллары со счетов – с начала года они забрали 4,9 млрд долларов из российских банков.

Долларов банкам не хватает

  • По данным Райффайзенбка, российские банки в течение последних трех месяцев испытывают дефицит долларов. Текущих валютных резервов не хватит, чтобы покрыть все обязательства перед клиентами. За 11 месяцев 2020 года россияне забрали со счетов 4,9 млрд долларов. При этом на пике девальвации в октябре из банков утекло 1,8 млрд долларов.
  • В том же октябре заемщики выплатили банкам 1,1 млрд долларов кредитов, но разница между притоком и оттоком оказалась все равно отрицательной – минус 0,7 млрд долларов. Чтобы компенсировать разрыв, банки привлеки доллары с корсчетов за рубежом. В Россию поступило 2,7 млрд долларов в октябре.
  • Однако банки сильно истощили собственные подушки безопасности. Общий резерв российской банковской системы на 3,7 млрд долларов меньше, чем банки должны клиентам. При этом банки конвертировали собственные доллары в рубли, чтобы поддержать российскую валюту во время девальвации в октябре. Рублю это не помогло, зато позволило банкам увеличить кредитование в рублях на 848 млрд руб.
  • В будущем именно отсутствие у банков достаточного количества долларов может быть фактором ослабления рубля – банки просто не смогут поддержать российскую валюту и компенсировать вывоз капитала из страны, говорят в Райффайзенбанке.
  • Это же ограничивает укрепления рубля за счет растущей нефти – котировки Brent поднялись за ноябрь на 26%, а рубль укрепился к доллару всего на 4%. Если у банков было бы достаточно валютной ликвидности, доллар стоил бы меньше 75 рублей, заключают аналитики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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