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Доллар вырастет до 80 рублей летом. Saxo Bank предсказал обесценивание рубля
30 Марта 2021 327 0 Экономика
Рубль ждет очередной обвал уже во втором квартале этого года. Согласно прогнозу датского Saxo Bank, ближе к июлю россияне смогут увидеть доллар по 80 рублей, а евро – по 96-ть. Ни ослабление доллара, ни подорожание нефти не удержат рубль от падения, говорится в докладе аналитиков банка, о котором пишет «Коммерсант».
Доллар ждет новый виток девальвации
- Рубль в скором времени ослабнет до 80 руб. за доллар и 96 руб. за евро. Произойдет это ближе к концу второго квартала этого года, то есть в июне месяце, прогнозируют аналитики Saxo Bank в своем докладе, о котором пишет «Коммерсант».
- Дорожающая нефть поддержать рубль не сможет, не поможет российской валюте и ослабление доллара по отношению к ведущим торговым валютам (в 2020 году рубль девальвировался на 22% по отношению к доллару, тогда как сам доллар ослаб на 12%). В Saxo Bank уверены, что доллар будет падать на форексе на фоне вливаний ФРС, а нефть подберется к отметке в 68 долларов за баррель Brent.
- По мнению аналитиков, давление на рубль будет оказывать повышение волатильности на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США. Сырьевой сектор России, включая промышленные металлы, будет поднимать ВВП России и положительно скажется на бюджете. Но на курсе рубля будет сказываться «премия за геополитический риск».
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- Пока прогноз Saxon Bank укладывается в картину происходящего: рубль обесценился на 2,7% к доллару с начала года, тогда как нефть подорожала на 24%, или на 12 долларов. При этом иностранные инвесторы распродают российский госдолг, опасаясь санкций США.
- Между тем рубль впервые в истории оказался настолько слабы относительно нефти: рублевая цена барреля составляет почти 5 тыс. руб. Только в 2018 году она поднималась до такого уровня из-за санкций против «Русала» и миллиардера Олега Дерипаски.
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