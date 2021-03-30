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Доллар вырастет до 80 рублей летом. Saxo Bank предсказал обесценивание рубля

30 Марта 2021 327 0 Экономика
Доллар вырастет до 80 рублей летом. Saxo Bank предсказал обесценивание рубля

Рубль ждет очередной обвал уже во втором квартале этого года. Согласно прогнозу датского Saxo Bank, ближе к июлю россияне смогут увидеть доллар по 80 рублей, а евро – по 96-ть. Ни ослабление доллара, ни подорожание нефти не удержат рубль от падения, говорится в докладе аналитиков банка, о котором пишет «Коммерсант».

Доллар ждет новый виток девальвации

  • Рубль в скором времени ослабнет до 80 руб. за доллар и 96 руб. за евро. Произойдет это ближе к концу второго квартала этого года, то есть в июне месяце, прогнозируют аналитики Saxo Bank в своем докладе, о котором пишет «Коммерсант».
  • Дорожающая нефть поддержать рубль не сможет, не поможет российской валюте и ослабление доллара по отношению к ведущим торговым валютам (в 2020 году рубль девальвировался на 22% по отношению к доллару, тогда как сам доллар ослаб на 12%). В Saxo Bank уверены, что доллар будет падать на форексе на фоне вливаний ФРС, а нефть подберется к отметке в 68 долларов за баррель Brent.
  • По мнению аналитиков, давление на рубль будет оказывать повышение волатильности на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США. Сырьевой сектор России, включая промышленные металлы, будет поднимать ВВП России и положительно скажется на бюджете. Но на курсе рубля будет сказываться «премия за геополитический риск».

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  • Пока прогноз Saxon Bank укладывается в картину происходящего: рубль обесценился на 2,7% к доллару с начала года, тогда как нефть подорожала на 24%, или на 12 долларов. При этом иностранные инвесторы распродают российский госдолг, опасаясь санкций США.
  • Между тем рубль впервые в истории оказался настолько слабы относительно нефти: рублевая цена барреля составляет почти 5 тыс. руб. Только в 2018 году она поднималась до такого уровня из-за санкций против «Русала» и миллиардера Олега Дерипаски.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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