Доллар вырастет до 80 рублей летом. Saxo Bank предсказал обесценивание рубля 327 0 Экономика

Рубль ждет очередной обвал уже во втором квартале этого года. Согласно прогнозу датского Saxo Bank, ближе к июлю россияне смогут увидеть доллар по 80 рублей, а евро – по 96-ть. Ни ослабление доллара, ни подорожание нефти не удержат рубль от падения, говорится в докладе аналитиков банка, о котором пишет «Коммерсант».