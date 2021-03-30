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Иностранцы бегут из госдолга России. За неделю распродали его почти на 1 млрд долларов
30 Марта 2021 656 0 Экономика
Гипотетические санкции США против российского госдолга напугали иностранных инвесторов. За неделю нерезиденты распродали облигации федерального займа почти на 1 млрд долларов. При этом в начале марта они сбрасывали бумаги по 130 млн долларов в неделю. Таким образом, отток капитала и долговых бумаг правительства ускорился почти в 5 раз, подсчитали аналитики ING.
Распродажа госдолга России с убытками
- Иностранцы побежали из госдолга России после заявлений США о возможном введении новых санкций и решения Центробанка повысить ключевую ставку до 4,5%. На прошлой неделе иностранцы забрали из долговых бумаг России 0,9 млрд долларов. К такому выводу пришли аналитики ING, изучив данные Национального расчетного депозитария, пишет finanz.ru.
- Всего с начала марта нерезиденты избавились от российских облигаций на 1,3 млрд долларов. Из-за этого отток стал рекордным с марта 2020 года, когда в России были объявлены «нерабочие дни». При этом в начале марта иностранцы продавали долговые бумаги на 130 млн долларов в неделю, а в феврале – на 200 млн долларов в неделю.
- По данным Сбербанка CIB, большинство инвесторов оказались вынуждены пойти на распродажу, поскольку иначе они получили бы больший убыток. Дело в том, что из-за массовых распродаж стоимость облигаций падала на протяжении 9 дней – такого на рынке не было с 2018 года.
- В итоге вложения нерезидентов в госдолг России снизились до 3,04 трлн руб. – минимума за пять лет. Иностранцы больше не кредитуют российский бюджет через облигации и в течение 9 месяцев держат их на одном и том же уровне.
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- В Альфа-банке увидели позитив в происходящем на долговом рынке: это может смягчить удар в случае санкций и сохранить пространство для увеличения вложений. Однако до тех пор, пока США не прояснят позицию по санкциям против госдолга, покупать облигации России иностранцы не будут. С лета 2020 года российским властям приходится стимулировать банки, чтобы они давали в долг правительству. За 9 месяцев банки прокредитовали бюджет на 4 трлн руб.
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