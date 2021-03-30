Иностранцы бегут из госдолга России. За неделю распродали его почти на 1 млрд долларов 656 0 Экономика

Гипотетические санкции США против российского госдолга напугали иностранных инвесторов. За неделю нерезиденты распродали облигации федерального займа почти на 1 млрд долларов. При этом в начале марта они сбрасывали бумаги по 130 млн долларов в неделю. Таким образом, отток капитала и долговых бумаг правительства ускорился почти в 5 раз, подсчитали аналитики ING.