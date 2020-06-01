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Доллар ниже 70 рублей. Стоит покупать?
1 Июня 2020 898 0 Экономика
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Рубль впервые с начала марта 2020 года укрепился ниже 70 руб. за доллар. Российской валюте помогают продажи Центробанка, который реализует на бирже доллары на 11,1 – 11,4 млрд руб. в день. Также рубль поддерживает нефть – стоимость марки Brent впервые с 11 марта поднималась выше 38 долларов из-за сокращения числа буровых установок в США и падения добычи. Аналитики допускают, что уход доллара ниже 70 руб. может привести к дальнейшему укреплению российской валюты к доллару до 67,5 руб. Но это не продлится долго, поскольку крепкий рубль усугубляет проблемы российского бюджета.
Девальвация не за горами
- Рубль получил шанс на укрепление благодаря нефтяным ценам, слабости доллара и вливания Центробанка. Впервые за три месяца российская валюта упала ниже 70 руб. за доллар.
- Цены на нефть растут из-за резкого сокращения буровых установок в США и снижения добычи странами, которые не входят в соглашение ОПЕК+. Буровых установок на сланцевых месторождениях, по данным Baker Hughes, осталось 301 штука. В свою очередь, соглашение ОПЕК+ может быть продлено на текущих условиях (общее сокращение на 9,7 млн баррелей в сутки) уже 4 июня. Все это подстегивает нефтяные цены выше 38 долларов.
- Доллар дешевеет на форексе по причине массовых беспорядков в США (они вынудили Трампа спрятаться в бункер). Еще один фактор ослабления американской валюты – сохранения глобального спроса на риск в ущерб безопасным активами. Для этого есть предпосылка – Федеральная резервная система США увеличила баланс до 7 трлн долларов и предоставила дешевую ликвидность рынкам.
- Рубль также поддерживается отсутствием у россиян денег на покупку валюты, импортных товаров и невозможность отправиться в заграничные поездки. Все это ведет к снижению спроса на доллар. Между тем российские экспортеры массово продают валютную выручку для выплат дивидендов летом, что приводит к укреплению рубля.
- По мнению аналитиков, рубль может и дальше укрепляться – до 67,5 руб., но ближайшая цель – 68,5 руб. за доллар. Тем не менее, властям не нужен крепкий рубль – он усугубляет проблемы бюджетной системы и увеличивает дефицит консолидированного бюджета, который может достигнуть 8,5% ВВП. Поэтому следует ожидать плавной девальвации.
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