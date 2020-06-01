Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
01 ИЮН, 17:28 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

01 ИЮН, 17:28 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Доллар ниже 70 рублей. Стоит покупать?

1 Июня 2020 898 0 Экономика
Доллар ниже 70 рублей. Стоит покупать?
img_copyright

Рубль впервые с начала марта 2020 года укрепился ниже 70 руб. за доллар. Российской валюте помогают продажи Центробанка, который реализует на бирже доллары на 11,1 – 11,4 млрд руб. в день. Также рубль поддерживает нефть – стоимость марки Brent впервые с 11 марта поднималась выше 38 долларов из-за сокращения числа буровых установок в США и падения добычи. Аналитики допускают, что уход доллара ниже 70 руб. может привести к дальнейшему укреплению российской валюты к доллару до 67,5 руб. Но это не продлится долго, поскольку крепкий рубль усугубляет проблемы российского бюджета.

Девальвация не за горами

  • Рубль получил шанс на укрепление благодаря нефтяным ценам, слабости доллара и вливания Центробанка. Впервые за три месяца российская валюта упала ниже 70 руб. за доллар.
  • Цены на нефть растут из-за резкого сокращения буровых установок в США и снижения добычи странами, которые не входят в соглашение ОПЕК+. Буровых установок на сланцевых месторождениях, по данным Baker Hughes, осталось 301 штука. В свою очередь, соглашение ОПЕК+ может быть продлено на текущих условиях (общее сокращение на 9,7 млн баррелей в сутки) уже 4 июня. Все это подстегивает нефтяные цены выше 38 долларов.
  • Доллар дешевеет на форексе по причине массовых беспорядков в США (они вынудили Трампа спрятаться в бункер). Еще один фактор ослабления американской валюты – сохранения глобального спроса на риск в ущерб безопасным активами. Для этого есть предпосылка – Федеральная резервная система США увеличила баланс до 7 трлн долларов и предоставила дешевую ликвидность рынкам.
  • Рубль также поддерживается отсутствием у россиян денег на покупку валюты, импортных товаров и невозможность отправиться в заграничные поездки. Все это ведет к снижению спроса на доллар. Между тем российские экспортеры массово продают валютную выручку для выплат дивидендов летом, что приводит к укреплению рубля.
  • По мнению аналитиков, рубль может и дальше укрепляться – до 67,5 руб., но ближайшая цель – 68,5 руб. за доллар. Тем не менее, властям не нужен крепкий рубль – он усугубляет проблемы бюджетной системы и увеличивает дефицит консолидированного бюджета, который может достигнуть 8,5% ВВП. Поэтому следует ожидать плавной девальвации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ошибки Эйнштейна, ДНК Земли и ген "тонкости". ТОП-10 новостей науки за май

Ошибки Эйнштейна, ДНК Земли и ген
Наука и технологии

Норильск затопило нефтепродуктами. Режим ЧС введен из-за техногенной катастрофы

Норильск затопило нефтепродуктами. Режим ЧС введен из-за техногенной катастрофы
События и факты

Транзит газа через Украину упал почти вдвое. «Газпром» сократил его до исторического минимума

Транзит газа через Украину упал почти вдвое. «Газпром» сократил его до исторического минимума
Экономика

Воевать не будут. Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу

Воевать не будут. Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей

В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей

В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции

В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции

В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии

В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии

ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?

ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?

Новости дня

17:09 В ЦИК назвали оптимальную дату голосования по Конституции В ЦИК назвали оптимальную дату голосования по Конституции
Банки приступили к выдаче кредитов под 2% на поддержку занятости
Банки приступили к выдаче кредитов под 2% на поддержку занятости
16:13 Песков подтвердил отсутствие диалога с Грузией и Украиной Песков подтвердил отсутствие диалога с Грузией и Украиной
14:51 Минздрав возобновит оказание плановой медпомощи населению Минздрав возобновит оказание плановой медпомощи населению
12:56 В Кремле отреагировали на заявления о причастности России к беспорядкам в США В Кремле отреагировали на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:40 В России начали выплачивать пособия на детей в 10 тыс. рублей В России начали выплачивать пособия на детей в 10 тыс. рублей
11:45 За минувшие сутки в России зафиксировано 9035 инфицированных COVID-19 За минувшие сутки в России зафиксировано 9035 инфицированных COVID-19
В Госдуму внесен законопроект о господдержке для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект о господдержке для домохозяек
10:52 Президент может назвать дату голосования по Конституции на этой неделе Президент может назвать дату голосования по Конституции на этой неделе

Узнай, страна!

14:27 В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:02 В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции
13:08 В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии
08:48 ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID? ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?
29 МАЙ, 13:08 ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны? ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?
29 МАЙ, 11:57 В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин» В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин»
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 МАЙ, 11:09 В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара» В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
29 МАЙ, 10:46 В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
28 МАЙ, 14:46 В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше» В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»
28 МАЙ, 14:17 В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter