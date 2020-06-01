Доллар ниже 70 рублей. Стоит покупать? 898 0 Экономика img_copyright

Рубль впервые с начала марта 2020 года укрепился ниже 70 руб. за доллар. Российской валюте помогают продажи Центробанка, который реализует на бирже доллары на 11,1 – 11,4 млрд руб. в день. Также рубль поддерживает нефть – стоимость марки Brent впервые с 11 марта поднималась выше 38 долларов из-за сокращения числа буровых установок в США и падения добычи. Аналитики допускают, что уход доллара ниже 70 руб. может привести к дальнейшему укреплению российской валюты к доллару до 67,5 руб. Но это не продлится долго, поскольку крепкий рубль усугубляет проблемы российского бюджета.