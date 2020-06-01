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Трамп спрятался в бункер. В США «Антифа» громит столицу и крупнейшие города

1 Июня 2020 272 0 Политика
Трамп спрятался в бункер. В США «Антифа» громит столицу и крупнейшие города
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В ночь на субботу, 30 мая, президенту США Дональду Трампу и его семье пришлось спрятаться в подземном бункере под центром Вашингтона из-за массовых протестов и попыток демонстрантов штурмовать Белый дом. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники. После этого инцидента Трамп обвинил в беспорядках международное движение «Антифа» и назвал его террористической организацией. Бывшая советница президента Барака Обамы Сьюзан Райс и вовсе увидела в беспорядках руку Кремля – по ее мнению, Россия «каким-то образом» (сообщениями в соцсетях или финансами) поддерживает действия экстремистов в США.

Трамп пригрозил «Антифа» из бункера

  • Массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался 25 мая при задержании правоохранительными органами (он был задушен коленом полицейского). Всех причастных к задержанию немедленно уволили из полиции, а задушившему Флойда сотруднику предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. События произошли в Миннеаполисе, но волна гражданского гнева выплеснулась на улицы 40 крупных городов по всей стране, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон.
  • Большинство демонстраций, в которых принимали участие как афроамериканцы, так и прочие граждане США, в том числе сторонники «Антифа», переросли в столкновения с правоохранительными органами и спецслужбами. Во многих случаях они сопровождаются погромами, поджогами и мародерством.
  • В ночь на 30 мая толпа осадила Белый дом. Президенту Трампу с его женой Меланией и сыном Бэрроном пришлось спрятаться в бункере, в котором до этого 11 сентября 2001 года укрывался президент Джордж Буш и вице-президента Дик Чейни. После этого бункер никогда не использовался.
  • Бунтовщики дважды пытались взять штурмом Белый дом и, закидывая его коктейлями молотова, сожгли приход епископальной церкви Святого Иоанна – «президентский приход», построенный в 1816 году. В нем молитвенные службы последние 200 лет проводили все президенты США. Кроме этого погромщики подожгли здание Американской федерации труда – Конгресса производителей профсоюзов.
  • В большинстве крупных городов США введен комендантский час, в том числе в Вашингтоне. Трамп посоветовал губернаторам и мэрам направлять на подавление бунтов Национальную гвардию. Однако его решение внести «Антифа» в список террористических организаций лишь подогрело протесты. К бунтующим присоединяются и дети правящей элиты – на Юнион-сквер в Нью-Йорке была задержана дочь мэра города Билла ди Блазио Чиара.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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