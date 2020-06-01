Трамп спрятался в бункер. В США «Антифа» громит столицу и крупнейшие города 272 0 Политика img_copyright

В ночь на субботу, 30 мая, президенту США Дональду Трампу и его семье пришлось спрятаться в подземном бункере под центром Вашингтона из-за массовых протестов и попыток демонстрантов штурмовать Белый дом. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники. После этого инцидента Трамп обвинил в беспорядках международное движение «Антифа» и назвал его террористической организацией. Бывшая советница президента Барака Обамы Сьюзан Райс и вовсе увидела в беспорядках руку Кремля – по ее мнению, Россия «каким-то образом» (сообщениями в соцсетях или финансами) поддерживает действия экстремистов в США.