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Должников разрешили выселять из квартир с 1 апреля
1 Апреля 2021 448 0 Экономика
Центробанк отменил послабления для российских банков с 1 апреля. В том числе регулятор разрешил выселять должников из жилья, подлежащего взысканию. Между тем, 2020 год был отмечен ипотечным бумом – несмотря на падение доходов, россияне взяли ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. В начале этого года заемщики оформили ипотеки еще на 470 млрд руб. Хотя просрочка по ипотеке составляет всего 0,85%, растет просрочка по необеспеченным кредитам – более 20% по потребкредитам и почти 50% по микрозаймам. Во многих случаях россияне перекредитовываются, чтобы платить по ипотеке.
ЦБ разрешил выселять должников
- Центробанк отменил ряд послаблений для российских банков с 1 апреля, сообщает ТАСС. Теперь банки должны создавать резервы на случай возможных потерь по кредитам юрлицам и смогут выселять должников из жилья, подлежащего взысканию. При этом послебления по кредитам физлицам и малому и среднему бизнесу продлеваются до 1 июля 2021 года.
- Отмена запрета на выселение произошла на фоне рекордной закредитованности россиян. В 2020 году, по данным аналитиков «Эксперт РА», россияне взяли ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. (1,7 млн кредитов). Рост займов составил 35%, а объем увеличился на 51%. За январь-февраль текущего года к этой сумме россияне добавили еще 470 млрд руб. ипотечных кредитов. Всего россияне должны банкам 9,6 трлн руб. по ипотеке.
- Вместе с тем доходы россиян за год упали на 3,5% и не восстановились до сих пор. До 40% выросло количество ипотечных займов с первоначальным взносом менее 20% от стоимости жилья. При этом просрочка по ипотеке не превысила 0,85%. Однако она росла двузначными темпами по потребительским кредитам – более 20%, и по микрозаймам – около 50%.
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- Одновременно с этим Федеральная служба судебных приставов увеличила количество дел к взысканию с 5,8 год назад до 8 млн. Общая сумма, которую взыскивает государство с должников, достигла 1,8 трлн руб. По мнению аналитиков «Эксперт РА», ипотечная просрочка в этому году может вырасти на 12-15%, если реализуются риски по потребительским кредитам. Это может привести к выселению должников из жилья.
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