Должников разрешили выселять из квартир с 1 апреля 448 0 Экономика

Центробанк отменил послабления для российских банков с 1 апреля. В том числе регулятор разрешил выселять должников из жилья, подлежащего взысканию. Между тем, 2020 год был отмечен ипотечным бумом – несмотря на падение доходов, россияне взяли ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. В начале этого года заемщики оформили ипотеки еще на 470 млрд руб. Хотя просрочка по ипотеке составляет всего 0,85%, растет просрочка по необеспеченным кредитам – более 20% по потребкредитам и почти 50% по микрозаймам. Во многих случаях россияне перекредитовываются, чтобы платить по ипотеке.