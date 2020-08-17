Доход спасительницы экономики России составил почти 36 млн руб. 527 0 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина задекларировала 35,9 млн руб. дохода в 2019 году. Это на 1,2 млн руб. больше, чем в 2018 году, но гораздо меньше доходов ее заместителей – Ольги Скоробогатовой (76,7 млн руб.), Ксении Юдаевой (48,4 млн руб.) и Сергея Швецова (47,3 млн руб). Впрочем, немецкая газета Die Welt в начале августа называла Набиуллину «спасительницей» российской экономики, что однозначно намекает – она достойна высокого вознаграждения.