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Доход спасительницы экономики России составил почти 36 млн руб.
17 Августа 2020 527 0 Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина задекларировала 35,9 млн руб. дохода в 2019 году. Это на 1,2 млн руб. больше, чем в 2018 году, но гораздо меньше доходов ее заместителей – Ольги Скоробогатовой (76,7 млн руб.), Ксении Юдаевой (48,4 млн руб.) и Сергея Швецова (47,3 млн руб). Впрочем, немецкая газета Die Welt в начале августа называла Набиуллину «спасительницей» российской экономики, что однозначно намекает – она достойна высокого вознаграждения.
Вознаграждение для спасительницы
- Глава Центробанка России заработала в 2019 году 35,9 млн руб., говорится в опубликованном документе на сайте регулятора. При текущем курсе рубля это около 500 тыс. долларов. Для сравнения: глава самого могущественного регулятора в мире – Федеральной резервной системы США получил за 2019 год 203,5 тыс. долларов, а его заместители – 183,1 тыс. долларов. Жалование им назначил Конгресс США в ходе обсуждения при назначении на должности. Доля экономики США в мировой в 2018 году составляла 24,85%, доля России – 1,67%. Цифры свидетельствуют об очевидной непропорциональности вознаграждения.
- Помимо заработка в декларации главы ЦБ приводится список имущества: квартира площадью 112,2 кв. м и доля в квартире площадью 70,6 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-Type. Надо отметить, что российским чиновникам разрешают не декларировать отдельные дорогостоящие предметы и вещи. Так, например, одни только часы могут стоить 1 млн долларов, но в декларации они не будут фигурировать. Нет и практики декларирования расходов – расхождение между доходами и расходами часто свидетельствует о незаконном заработке.
- Тем не менее глава ЦБ сильно отстает от своих заместителей. Первый зампред Ольга Скоробогатова заработала 76,7 млн руб. Она отвечает за финтех, оборот наличных и национальную платежную систему. Ксения Юдаева, курирующая вопросы денежно-кредитной политики, задекларировала 48,4 млн руб., а Сергей Швецов, отвечающий за развитие финансового рынка и Московской биржи, 47,3 млн.
- Какие доходы получает руководство ЦБ в 2020-м, станет известно в следующем году. Однако, как считает немецкое издание Die Welt, вознаграждение может быть вполне заслуженным. В статье о Набиуллиной издание в начале августа отметило, что ЦБ снизил ставку до исторического минимума в 4,25%, за счет чего ставки по депозитам падают и их держатели – граждане и бизнес – отказываются от пассивных стратегий и ищут, куда можно вложить деньги. Более того, для населения и предприятий ставки по кредитам становятся ниже, что позволяет стимулировать экономическую активность и направить экономику на путь восстановления. Все это дало основания немецкому изданию назвать Набиуллину спасительницей экономики России.
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