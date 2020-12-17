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Путин объяснил свой отказ от вакцинации

17 Декабря 2020 141 0 Политика
Путин объяснил свой отказ от вакцинации

Во время ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина спросили, «поставил» ли он прививку от коронавируса. В начале декабря глава государства объявил о начале массовой вакцинации, но сам до сих пор прививку не сделал. По его словам, он следует рекомендациям специалистов, а они пока не советуют вакцинироваться людям старше 60 лет.

Путин без прививки

  • Президент Владимир Путин признался, что не вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Несмотря на информацию о прохождении препаратом третьего этапа испытаний, президент заявил: «До таких, как я – вакцины пока не добрались». Глава государства сослался на «возрастные зоны», а также на рекомендации врачей, которые не советуют людям после 60 лет прививаться препаратом, поступившим в гражданский оборот.
  • Вместе с тем Путин пообещал, что как только врачи ему разрешат, он в свои 68 лет сделает прививку. Тем не менее россиянам Путин настоятельно рекомендует вакцинироваться. Массовая вакцинация должна создать коллективный иммунитет. «Не вижу причин не вакцинироваться», – подчеркнул президент.
  • Также Путин в очередной раз сделал рекламу «Спутник V» – вакцина хорошая, но для ее производства до сих пор не хватает заводов и оборудования. Однако объемы выпуска будут наращиваться. В начале декабря Россия располагала 2 млн доз, из которых второй дозы было примерно 400 тыс. Для вакцинации необходимо сделать два укола.
  • Путин особо отметил, что на экспорт готовые дозы вакцины Россия отправлять не готова. Но страна может предоставить компоненты для ее производства. При этом президент надеется на взаимодействие России с другими странами по производству российской вакцины. До этого Путину не удалось договориться о совместном производстве «Спутник V» с Францией.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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