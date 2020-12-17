Путин объяснил свой отказ от вакцинации 141 0 Политика

Во время ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина спросили, «поставил» ли он прививку от коронавируса. В начале декабря глава государства объявил о начале массовой вакцинации, но сам до сих пор прививку не сделал. По его словам, он следует рекомендациям специалистов, а они пока не советуют вакцинироваться людям старше 60 лет.