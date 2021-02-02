Деньги на продукты нуждающимся: власти снова задумались о помощи россиянам 201 0 Экономика

Минпромторг продолжает продвигать программу продовольственной помощи нуждающимся россиянам. Впервые о ней в министерстве заговорили в 2014 году на фоне кризиса. Через четыре года был подготовлен законопроект и подсчитана примерная стоимость программы. Но правительство отклонило предложение. Спустя несколько лет чиновники министерства снова подняли старый вопрос. В правительство поступил доклад на 39 листах, в котором говорится о мерах поддержки «наиболее нуждающихся слоев населения».