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Деньги на продукты нуждающимся: власти снова задумались о помощи россиянам
2 Февраля 2021 201 0 Экономика
Минпромторг продолжает продвигать программу продовольственной помощи нуждающимся россиянам. Впервые о ней в министерстве заговорили в 2014 году на фоне кризиса. Через четыре года был подготовлен законопроект и подсчитана примерная стоимость программы. Но правительство отклонило предложение. Спустя несколько лет чиновники министерства снова подняли старый вопрос. В правительство поступил доклад на 39 листах, в котором говорится о мерах поддержки «наиболее нуждающихся слоев населения».
Деньги на продукты для беременных, детей и людей в больницах
- Минпромторг в очередной раз вернулся к своей идее – раздавать нуждающимся россиянам деньги на еду. Источники в правительстве рассказали изданию «Известия», что заместитель главы ведомства Виктор Евтухов подготовил и направил в кабмин доклад на 39 листах, в котором перечислил все разработанные ведомством меры по поддержке «нуждающихся слоев населения».
- Программа внутренней продовольственной помощи должна распространиться на беременных и кормящих женщин, семьи с детьми всех возрастов, а также людей, содержащихся в медицинских и социальных учреждениях. Какое количество граждан будет охвачено помощью, не указывается. Также нет сведений об уровне доходов потенциальных участников программы.
- Деньги от государства в виде потребительских сертификатов можно будет тратить исключительно на покупку отечественных продуктов питания. В предыдущих вариантах инициативы Минпромторга речь шла о помощи россиянам с доходами ниже прожиточного минимума. В 2021 году этот показатель равняется 11 653 руб. в месяц. По последним данным, в России около 20 млн человек проживают за чертой бедности, то есть получают меньше прожиточного минимума.
- Чиновники Минпромторга вспомнили о программе еще в декабре прошлого года, когда президент Владимир Путин раскритиковал рост цен на отдельные виды продуктов. Позднее вопрос поднимался в январе 2021 года на совещании по мониторингу цен и исполнению соглашения о стабилизации стоимости товаров в самом Минпромторге. Но правительство предложение не рассматривало. Как предполагают «Известия», программа Минпромторга может быть стать альтернативой попыткам правительства зафиксировать цены на продукты питания.
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- По оценке 2018 года, стоимость продовольственной программы может составлять от 15 до 300 млрд руб. в год (на 16 млн человек требовалось 240 млрд руб.). Для сравнения: аналогичная программа в США, рассчитанная на 40 млн человек, обошлась американскому правительству в 2018 году в 57,1 млрд долларов.
- Есть высокая доля вероятности, что идея Минпромторга останется «информационным шумом» – Минфин в 2018-2019 годах говорил, что денег на программу до 2021 года нет, а бюджет 2021 года сверстан с дефицитом в 2,7 трлн руб.
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