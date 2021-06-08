Деньги ФНБ потратят на покупку золота «на бумаге». Настоящие слитки останутся у ЦБ
8 Июня 2021 317 2 Экономика
Российские власти решили избавиться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и переложить 39,4 млрд долларов в евро, юани и золото. На последнее планируется потратить 23 млрд долларов. Сделки по его покупке будут осуществляться только с Центробанком и в безналичной форме, пояснили в министерстве. В свою очередь, ЦБ не передаст слитки Минфину, а откроет для него «металлический» счет.
Минфин получит «бумажное» золото
- Министр финансов Антон Силуанов объявил на Петербургском экономическом форуме о дедолларизации ФНБ. Накопленные в нем 39,4 млрд долларов (35% Фонда) предполагается потратить на покупку евро (5 млрд), юаней (17 млрд), а также за счет уменьшения доли фунта стерлингов закупить золота на 23 млрд.
- Приобретение золота должно стать самой большой покупкой в рамках реструктуризации ФНБ. В драгоценный металл будет переложено 20% стратегических резервов. Но, как пояснили в Минфине, реальные слитки никто покупать не будет.
- «Сделки по покупке и продаже золота планируются осуществлять только с Банком России в безналичной форме», – цитирует Минфин ТАСС. Покупка будет проходить по ценам на золото на лондонском рынке. «Все операции с золотом, входящим в состав активов ФНБ, будут отражаться на открытом в Банке России "металлическом" счете», – подчеркивает Минфин.
- По словам управляющего УК «Агидель» Виктора Тунева, по этой схеме ЦБ не будет продавать золото Минфину. «Он просто откроет для ФНБ металлический счет под свои золотые слитки в хранилище», – цитирует эксперта Finanz. В результате объем золота на балансе государства не изменится, а вся операция будет носить сугубо бухгалтерский характер.
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- Однако после сделки ЦБ будет фиксировать прибыли и убытки ФНБ на «металлическом счете». По мнению главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, золото – это объект спекуляций и цикл роста цен на него близится к завершению. ЦБ покупал золото в 2006 году по 600 долларов за унцию, сегодня цена достигла – 1875 долларов. «Наращивать вложения, когда цена близка к рекордам, вряд ли разумно», – цитирует Табаха Forbes. Но именно это и делает Минфин с ФНБ.
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хотя если активы ФНБ размещены за рубежом и вытащить их формально без потерь уже не возможно, они якобы теперь принадлежат ЦБ РФ, который за РФ ответственности не несет и под санкции не попадает. если это так, то почему об этом не пишут???
и в чем смысл, санкции США внутри РФ не действуют? сбросить доллары внутри или снаружи, способ всегда найдется. значит доллары нужны именно ЦБ, сейчас. что за неизвестные санкции, из за которых столько движений?