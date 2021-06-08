Деньги ФНБ потратят на покупку золота «на бумаге». Настоящие слитки останутся у ЦБ 317 2 Экономика

Российские власти решили избавиться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и переложить 39,4 млрд долларов в евро, юани и золото. На последнее планируется потратить 23 млрд долларов. Сделки по его покупке будут осуществляться только с Центробанком и в безналичной форме, пояснили в министерстве. В свою очередь, ЦБ не передаст слитки Минфину, а откроет для него «металлический» счет.