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Деньги ФНБ под угрозой ареста. Минфин собирается их спасать в золоте и юанях

13 Ноября 2020 141 0 Экономика
Деньги ФНБ под угрозой ареста. Минфин собирается их спасать в золоте и юанях

Минфин России страхуется от возможных санкций, которые обещает России новый президент США Джо Байден. Одно из предложений заключается в том, чтобы кардинально изменить структуру Фонда прямых инвестиций. На сегодняшний день он хранится в твердой валюте – долларах США, евро и фунтах стерлингов. Всего в Фонде накоплено 117 млрд долларов. Эти деньги Минфин хочет частично перевести в золотые слитки и юани, чтобы деньги не арестовали вследствие санкций.

Национальное благосостояние в опасности

  • Деньги в Фонде национального благосостояния размером 117 млрд долларов находятся, по мнению Минфина России, в опасности. По ним могут ударить санкции и большие объемы долларов, евро и фунтов стерлингов, в которых номинированы резервы, останутся заблокированы на счетах иностранных банков.
  • Но правительство спешит предупредить эту угрозу – в пятницу Минфин заявил о необходимости переложить часть резервов в золото и китайские юани. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс были опубликованы на портале правовой информации. Таким образом, ведомство собирается «обеспечить сохранность» средств Фонда.
  • При этом россиянам президент Владимир Путин отказал в помощи за счет «кубышки». Он приказал правительству «не палить резервы» в пандемию и кризис. Власти придумали другое применение «национальному благосостоянию» – оно будет вложено в инфраструктурные стройки.
  • Любопытно другое – глава Минфина Антон Силуанов признавал золото плохим объектом для инвестирования средств. Они «менее быстро ликвидны», сказал министр, подразумевая своим воляпюком, что физические слитки трудно реализовать в нужном объеме, не уронив на них цену. Поэтому быстро получить за них валюту будет непросто, а она может потребоваться срочно – в случае, к примеру, девальвации рубля или финансирования дефицита бюджета.
  • От администрации нового президента США Джо Байдена тот же Силуанов призывал «ждать чего угодно». Поэтому российские власти, заявляющие, что новые санкции будут для России «не больными», спешат обезопасить себя от любых рисков. А защититься они могут только в китайской валюте и золоте.
  • Как писали аналитики разведывательного агентства Stratfor, «золотая лихорадка» российских властей связана со страхом санкций. Центробанк уже давно вкладывает большие объемы резервов в низколиквидный драгметалл – после присоединения Крыма и жестких санкций золотой запас России вырос в 6 раз и занял пятое место по размеру в мире.
  • Однако до сих пор резервы правительства хранились только в твердой валюте. С апреля 2020 года премьер Михаил Мишустин разрешил вкладывать резервы в юани, курс которых регулирует компартия Китая. ЦБ вложил 15% резервов в китайскую валюту и потерял миллиарды долларов из-за скачков курса.
  • Золото, по словам зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, хранится в России и его невозможно арестовать, в отличие от валютных резервов, которые хранятся Минфином и Центробанком на счетах в иностранных банках. Как писал Reuters, Россия боится заморозки активов в США. Так, например, в 2014 году ЦБ забрал 115 млрд долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка. После этого Россия до минимума сократила вложения в американский госдолг. Москва не хочет повторить судьбу Ирана.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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