Деньги ФНБ под угрозой ареста. Минфин собирается их спасать в золоте и юанях 141 0 Экономика

Минфин России страхуется от возможных санкций, которые обещает России новый президент США Джо Байден. Одно из предложений заключается в том, чтобы кардинально изменить структуру Фонда прямых инвестиций. На сегодняшний день он хранится в твердой валюте – долларах США, евро и фунтах стерлингов. Всего в Фонде накоплено 117 млрд долларов. Эти деньги Минфин хочет частично перевести в золотые слитки и юани, чтобы деньги не арестовали вследствие санкций.