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Денег на пенсии все меньше. Дефицит Пенсионного фонда достиг рекорда

15 Сентября 2020 665 2 Экономика
Денег на пенсии все меньше. Дефицит Пенсионного фонда достиг рекорда

В текущем году Пенсионный фонд недополучит 559 млрд руб. доходов, что станет крупнейшим показателем дефицита с 2015 года, когда он равнялся 543,7 млрд руб. К такому выводу пришли в Счетной палате. Согласно бюджету Фонда на 2021 год, дефицит уменьшится вдвое, но все равно останется на крайне высоком уровне – 295 млрд руб. Покрывать этот дефицит Фонд должен будет за счет собственных резервов.

Пандемия спровоцировала дефицит

  • Пенсионный фонд России недосчитается в 2020 году 559 млрд руб. и закончит год с рекордным дефицитом. В связи с пандемией коронавируса на Фонд легла дополнительная нагрузка по выплатам: социальные пособия и выплаты на детей увеличили расходы только в первом полугодии на 775,9 млрд руб. При этом правительство разрешило бизнесу отсрочить уплату пенсионных взносов в Фонд, из-за чего была накоплена внушительная задолженность.
  • На 1 июня экономические субъекты задолжали ПФР 338,7 млрд руб., увеличив сумму с начала года на 79,7 млрд руб. В основном эта задолженность сформирована во втором квартале 2020 года из-за пандемии и карантина, заключили аудиторы Счетной палаты. В частности, из-за массовой безработицы и потери доходов снизился фонд заработной платы в экономике, а для малого и среднего бизнеса были снижены тарифы.
  • В этой ситуации Фонду потребуются дополнительные вливания из федерального бюджета. Предполагалось, что потребуется 3,2 трлн руб. Однако к началу сентября в Фонд было направлено 2,86 трлн руб. Следовательно, до конца года придется корректировать лимиты в сторону увеличения.
  • В 2021 году положение немного улучшиться, но не кардинально. Правительство, по данным РБК, обсуждает дефицит Фонда в размере 295 млрд руб. Такая сумма уже заложена в проект бюджета. Это технический дефицит, покрытие которого – задача самого Фонда. Общий же дефицит пенсионный системы в России достигает 40%. Практически каждый второй рубль, выплачиваемый в качестве пенсии или социального пособия, не подкреплен сборами с работающих россиян.
  • Федеральный бюджет традиционно покрывает дефицит пенсионной системы. Так, например, в 2021 году на трансферт из бюджета придется 38% доходов ПФР, или 3,53 трлн руб. В 2022-2023 годах эта сумма вырастет до 3,86 и 4 трлн руб. При этом сам федеральный бюджет в этом году столкнулся с рекордным дефицитом – в 4 трлн руб. Власти пытаются решить проблемы займами, но пока это не очень получается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Отправить комментарий
16:43 1 0
Ян:

Пандемия не разрушала СССР!

16:42 1 0
Ян:

Потому что правительство, на помощь детям и друзьям Путина доит пенсионный фонд! Накопительная часть, в течении нескольких лет, вся украдена Президентом! А деньги которые выворовывают с населения и дань, которую собирают с граждан, правительство просто ложит себе в карманы!

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