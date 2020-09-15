Денег на пенсии все меньше. Дефицит Пенсионного фонда достиг рекорда 665 2 Экономика

В текущем году Пенсионный фонд недополучит 559 млрд руб. доходов, что станет крупнейшим показателем дефицита с 2015 года, когда он равнялся 543,7 млрд руб. К такому выводу пришли в Счетной палате. Согласно бюджету Фонда на 2021 год, дефицит уменьшится вдвое, но все равно останется на крайне высоком уровне – 295 млрд руб. Покрывать этот дефицит Фонд должен будет за счет собственных резервов.