Денег на безработных нет. Регионам нечем платить пособия 613 0 Экономика

Президент Владимир Путин поручил до конца 2021 года устроить на работу всех безработных россиян. Но, вероятно, количество безработных уменьшится гораздо раньше – властям нечем платить выросшие с 1,5 до 4,5 тыс. руб. пособия, а отдельным категориям граждан, уволенным в связи с пандемией, – 12130 руб. Правительство заложили на выплаты 130,4 млрд руб., но, как передает ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда, денег на конец августа осталось всего ничего – 21 млрд. Их хватит до середины октября.