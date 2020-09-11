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Денег на безработных нет. Регионам нечем платить пособия
11 Сентября 2020 613 0 Экономика
Президент Владимир Путин поручил до конца 2021 года устроить на работу всех безработных россиян. Но, вероятно, количество безработных уменьшится гораздо раньше – властям нечем платить выросшие с 1,5 до 4,5 тыс. руб. пособия, а отдельным категориям граждан, уволенным в связи с пандемией, – 12130 руб. Правительство заложили на выплаты 130,4 млрд руб., но, как передает ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда, денег на конец августа осталось всего ничего – 21 млрд. Их хватит до середины октября.
Денег на безработицу нет
- У Минтруда кончаются деньги на выплату пособий по безработице. Согласно материалам ведомства, на которые ссылается ТАСС, из 130,4 млрд руб., выделенных правительством, на 31 августа остался всего 21 млрд. В 69 субъектах России было израсходовано 80% предусмотренных средств, а в 17-ти – более 90%.
- Уже в сентябре некоторые регионы не смогут выплачивать пособия по безработице. Это грозит возникновением кредиторской задолженности по социальным обязательствам. В связи с этой ситуацией из резервов Роструду выделили 35 млрд руб. Однако это не потушит пожар, но отложит его усиление до середины октября.
- Властям не хватает 54,3 млрд руб. до конца года. Всего программа выплат пособий по безработице оценивается в 185,3 млрд руб. Но каждого третьего рубля в бюджете для этого нет.
- Количество безработных из-за кризиса выросло в 5,3 раза. Максимальный размер пособий составил один МРОТ – 12130 руб., а минимальный – 4,5 тыс. руб. Это президент Путин назвал «беспрецедентной» поддержкой. Правда, большая часть обязательств легла не на федеральные власти, а на региональные. В том числе поэтому суммарный дефицит бюджетов регионов в июле достиг 411 млрд руб.
- Москва помогает регионам субсидиями – к началу августа федеральный бюджет выдал регионам 841,6 млрд руб. дотаций. Но финансовое положение субъектов не улучшается. Большинство из них проело резервы, накопленные в 2020 году, и столкнулось с дефицитом. В этой связи Путин назвал безработицу – главной проблемой России и потребовал трудоустроить всех к концу 2021 года.
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