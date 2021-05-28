Дефицит яиц грозит России, если власти не разрешат поднять цену
28 Мая 2021 208 0 Экономика
Дефицит яиц может возникнуть в России, если производителям не разрешат повысить закупочные цены. Сейчас, по данным «Росптицесоюза», ритейлеры закупают куриные яйца по 36-45 руб. за десяток, тогда как их себестоимость составляет 49-52 руб. Долго работать себе в убыток производители не смогут и будут вынуждены сокращать количество куриц-несушек. Чтобы этого не произошло, Минпромторг просят решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен.
В России намечается еще один дефицит
- О проблемах производителей куриных яиц пишут «Ведомости». По их словам, они одновременно столкнулись с сезонным падением спроса на яйца после Пасхи, существенным ростом издержек (на 20-25% из-за подорожания зерна, кормовых добавок и упаковки) и низкими закупочными ценами.
- Сейчас ритейлеры на торгах закупают десяток яиц по 36-45 руб., тогда как их себестоимость составляет 49,52 руб., говорит глава «Росптицесоюза» Галина Бобылева. По словам гендиректора птицефабрики «Синявинская» Артура Холдоенко, цены до начала июня и вовсе снизились до 27-29 руб. Это произошло потому, что ритейлеры переоценили спрос и закупили слишком много продукта перед Пасхой.
- Работать себе в убыток производители не могут позволить долго. Если цены не вырастут, они будут вынуждены сокращать количество куриц-несушек. Снижение поголовья курицы может спровоцировать дефицит куриных яиц. Производители предлагают ритейлерам разработать механизм «справедливого ценообразования».
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- В Минсельхозе не видят проблем – ситуация стабильная и способствует дальнейшему наращиванию объемов производства. ФАС, в свою очередь, проводит проверку производителей мяса курицы и куриных яиц после того, как они заговорили о возможном сокращении выпуска продукции. Правительство продолжает следить за ситуацией на рынке продовольствия, где цены бьют пятилетние рекорды – в апреле стоимость 24 социально значимых продуктов выросла на 15,6%, в 2,7 раза превысив общий уровень инфляции в 5,8%.
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