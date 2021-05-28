Дефицит яиц грозит России, если власти не разрешат поднять цену 208 0 Экономика

Дефицит яиц может возникнуть в России, если производителям не разрешат повысить закупочные цены. Сейчас, по данным «Росптицесоюза», ритейлеры закупают куриные яйца по 36-45 руб. за десяток, тогда как их себестоимость составляет 49-52 руб. Долго работать себе в убыток производители не смогут и будут вынуждены сокращать количество куриц-несушек. Чтобы этого не произошло, Минпромторг просят решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен.