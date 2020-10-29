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Дефицит лекарств охватил Россию. Власти повысят цены
29 Октября 2020 417 0 Экономика
Пандемия коронавируса в России усугубляется дефицитом лекарств, в том числе 26 жизненно важных препаратов. С одной стороны, это результат сбоя в системе обязательной маркировки лекарств. С другой – из 100 аукционов по госзакупкам лекарств состоялось всего 6. Производители отказываются продавать лекарства ниже себестоимости. В итоге маркировка будет работать в уведомительном порядке, а цены на жизненно необходимые лекарства резко вырастут.
Жизненно необходимое станет дороже
- В течение последних пяти лет власти готовили к запуску систему маркировки лекарств. Она была внедрена в России 1 июля 2020 года. Предполагалось, что она поможет покупателям, которые об этом не просили, за их счет отследить каждую упаковку от производителя и импортера до конечного потребителя.
- Однако вместо помощи система привела к тому, что компании, отвечающие за поставку в Россию 80% лекарств, не смогли вовремя получить продукцию на таможне или вообще ввезти ее в страну. Задержки достигают недели, а иногда и две. Об этом, как пишет РБК, заявила Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM).
- Более 450 наименований препаратов в 40 млн упаковок не могут добраться до аптек. Это 10% от ежемесячного объема продаж этих лекарств. С проблемами поставщики сталкиваются как при доставке в коммерческие аптеки, так и в государственные медицинские учреждения. И это уже сказывается на отдельных учреждениях. Например, в НМИЦ гематологии наблюдается дефицит 26 жизненно важных препаратов.
- По подсчетам экспертов ВШЭ, ряд лекарств общим объемом 4,5 млн упаковок не могут дойти до покупателей суммарно 216 дней. Ситуация абсолютно рукотворная – у Центра развития перспективных технологий, оператора маркировки, произошел сбой в конце сентября и данные о лекарственных средствах были утрачены из системы.
- Поэтому аптеки даже при наличии препаратов не могут продать отдельные из них, поскольку систему восстановили лишь на 40% и многие наименования не отмечались при продаже, что делало ее невозможной. Правительство быстро решило перевести всю систему на уведомительный режим. Хотя поставщики лекарств предлагают либо вообще от нее отказаться, либо вводить ее постепенно ввиду ее неготовности.
- Помимо сбоящей системы маркировки провалились и государственные аукционы по закупке жизненно важных лекарств. Из 100 аукционов не состоялись 94 на сумму 43,1 млрд руб.
- Государство предлагает цены ниже себестоимости – так, например, 20 таблеток парацетамола 0,5 г каждая предлагается продать за 10,1 руб., тогда как они стоят в производстве 16,46 руб. Ибупрофен 20 таблеток с дозировкой 200 мг стоит 17,21 руб. в производстве, а государство дает за него 12,05 руб. Минздраву ничего не осталось, кроме как увеличить предельные отпускные цены на жизненно важные препараты, чтобы не допустить дефицит лекарств.
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