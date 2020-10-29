Дефицит лекарств охватил Россию. Власти повысят цены 417 0 Экономика

Пандемия коронавируса в России усугубляется дефицитом лекарств, в том числе 26 жизненно важных препаратов. С одной стороны, это результат сбоя в системе обязательной маркировки лекарств. С другой – из 100 аукционов по госзакупкам лекарств состоялось всего 6. Производители отказываются продавать лекарства ниже себестоимости. В итоге маркировка будет работать в уведомительном порядке, а цены на жизненно необходимые лекарства резко вырастут.