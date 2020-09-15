Дефицит долларов угрожает России в ближайшие три года 12 0 Экономика

Центробанк России не рассчитывает на рост нефтяных цен в ближайшие три года и готовится к существенному сокращению доходов от экспорта. Об этом говорится в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» – документе, который представляют собой экономический прогноз до 2023 года. Только в этом году по сравнению с 2019-м Россия потеряет 134 млрд долларов валютной выручки. Сохраняется риск девальвации рубля.