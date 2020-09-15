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Дефицит долларов угрожает России в ближайшие три года
15 Сентября 2020 12 0 Экономика
Центробанк России не рассчитывает на рост нефтяных цен в ближайшие три года и готовится к существенному сокращению доходов от экспорта. Об этом говорится в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» – документе, который представляют собой экономический прогноз до 2023 года. Только в этом году по сравнению с 2019-м Россия потеряет 134 млрд долларов валютной выручки. Сохраняется риск девальвации рубля.
В России намечается валютный голод
- Банк России подготовил экономический прогноз на 2020-2023 годы, который изложил в «Основных направлениях денежно-кредитной политики». Среди четырех предложенных сценариев не нашлось места «оптимистичному», как это было ранее. В трех из четырех вариантов развития ситуации, по мнению аналитиков ЦБ, Россию ждет падение цен на нефть и сокращение экспортной выручки.
- В самом пессимистичном сценарии нефть упадет до 25 долларов за баррель («рисковый сценарий»), а в двух других – до 35 долларов («проинфляционный» и «дезинфляционный» сценарии). Однако во всех четырех вариантах экспортные доходы России в твердой валюте резко сократятся, а притока иностранной валюты в нужном объеме не будет. Соответственно, могут возникнуть проблемы с платежным балансом и погашением внешнего долга.
- В «базовом» сценарии цены на нефть не превысят 38 долларов за баррель в этом году, 40 долларов в 2021 году и 45 долларов к 2022-му. В результате в текущем году экономика потеряет 134 млрд долларов валютной выручки по сравнению с 2019 годом, 112 млрд в 2021 году и 70 млрд в 2022-м. Всего за три года доходы от экспорта составят 844 млрд долларов – это сумма равняется тому, что Россия получила в 2004-2006 годах.
- Продолжительный период дешевой нефти вынудит Россию сокращать закупки импортных товаров: в этом году на 11%, а в следующие два – на 8%. Общий объем импорта составит около 230 млрд долларов в год. Для сравнения, в 2012-2013 годах этот показатель составлял 340 млрд.
- Разница между экспортом и импортом в платежном балансе сократится с 165 до 58 млрд долларов и будет равняться тому, что Россия имела в 2003 году. Но этого профицита не хватит на выплаты инвестиций за рубеж (38 млрд долларов), оттока частного капитала (25 млрд) и оплату импортных услуг (18 млрд долларов). Поэтому ЦБ придется покрывать разницу из резервов и притока инвестиций в госдолг. Всего в этом году нужно будет достать 24 млрд долларов дополнительно. В 2021-м – 21 млрд долларов.
- Если ЦБ не достанет дополнительную валюту, рубль ждет девальвация. К примеру, отказ западных инвесторов от вложений в российский госдолг летом этого года привел к тому, что доллар подорожал на 8 рублей за июнь-август. Если же против госдолга России будут введены санкции, то отток капитала из России увеличится с прогнозных 25 млрд долларов до 60-100. Это приведет к девальвации рубля на 10-15 руб. по отношению к доллару.
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