Дефицит автомобилей возник в России. Продажи упали на 6% 164 0 Экономика

Россию накрывает дефицит еще одного товара. Вслед за дешевыми ноутбуками нехватка чипов привела к сокращению производства автомобилей. В связи с этим цены пошли вверх, а продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали в марте на 6%, тогда как в феврале был рост на 0,8%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные основных игроков рынка.