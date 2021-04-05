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Дефицит автомобилей возник в России. Продажи упали на 6%

5 Апреля 2021 164 0 Экономика
Дефицит автомобилей возник в России. Продажи упали на 6%

Россию накрывает дефицит еще одного товара. Вслед за дешевыми ноутбуками нехватка чипов привела к сокращению производства автомобилей. В связи с этим цены пошли вверх, а продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали в марте на 6%, тогда как в феврале был рост на 0,8%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные основных игроков рынка.

Рынок автомобилей столкнулся с дефицитом

  • Российский рынок автомобилей в марте упал примерно на 6% после небольшого роста (0,8%) в феврале, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основных участников рынка. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) данные за март пока не подсчитали.
  • Дилеры, на которых приходится 70% рынка, говорят о недоступности большинства автомобилей. Производители не могут их продать, поскольку у них обострилась нехватка чипов. До этого из-за дефицита микроэлектроники в России возник дефицит недорогих ноутбуков. Чипы, с одной стороны, стали меньше производить по причине пандемии, а с другой – за прошедший год нарушились логистические цепочки.
  • Продажи за март пока раскрыла только лидер рынка АвтоВАЗ, у которого есть рост – 3%. Всего автоконцерн продал 33,8 тыс. машин, но в феврале при общем росте рынка на 0,8% АвтоВАЗ рос на 13%. Таких внушительных результатов компания добилась с помощью льготного кредитования, которое как раз заканчивалось в феврале.
  • Сейчас на рынке есть острая нехватка автомобилей Toyota, BMW и Mercedes-Benz. Ситуация по всем брендам примерно одинаковая. По словам одного из участников рынка, дефицит толкает цены вверх и замедляет продажи. Спрос в марте был на «стабильно хорошем уровне», но из-за дефицита конкретных моделей дилеры не всегда могли его удовлетворить.
  • Производители не успевают отгружать нужное количество автомобилей, с начала года действуют квоты, рассказали изданию в пермском «Сатурн-Р», а также подтвердили в петербургском «Аларм-Моторс». Улучшения, если они и есть, имеют волнообразный характер и касаются только отдельных моделей.

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  • В «Рольфе» не ждут решения проблемы дефицита к лету. Сказывается и дефицит микрочипов, и проблемы с логистикой. При этом на дефицитные модели растет спрос, который не может быть удовлетворен в ближайшие месяцы, а в массовом сегменте востребованность авто снижается, поскольку растут цены.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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