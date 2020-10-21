Капитал страны
ENGLISH
21 ОКТ, 17:58 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Чубайса хотят уволить из «Роснано». Решение должен принять Путин
21 Октября 2020 1226 0 Политика
Правительство Михаила Мишустина задумало реформу так называемых институтов развития – корпорацию «Роснано» и «Сколково» предлагают передать под крыло ВЭБ.РФ, которым заправляет бывший вице-премьер Игорь Шувалов. В этом случае главе «Роснано» Анатолию Чубайсу придется покинуть пост главы корпорации.
Чубайса предлагают отправить в Арктику
- Кабинет министров обсуждает реформу институтов развития, которые должны быть подчинены национальным целям. «Государство не видит в полной мере ситуацию в этой сфере», – объясняют источники РБК. Речь идет о таких структурах, как Роскосмос, Росатом, «Роснано» и других.
- Правительство хочет выявить пересекающиеся функции институтов и передать их в отраслевые министерства. Если же деятельность института будет признана незначительной для государства, то ее необходимо будет оптимизировать.
- При этом идет поиск решений и по поводу нынешнего руководства корпораций. Так, например, главу «Роснано» Анатолия Чубайса предлагают отправить «заниматься Арктикой». Знакомые Чубайса парируют: «Обсуждать можно все, что угодно, но такое решение может принять только президент».
- В «Роснано» отмечают, что Чубайсу нравится Арктика, однако он не видит себя полярником и по поручению того же правительства пишет сейчас стратегию компании до 2024 года.
- Чубайс возглавляет «Роснано» с 2008 года, когда была создана «Российская корпорация нанотехнологий». В 2010 году корпорация была преобразована до «Роснано». С этих пор Чубайс не покидал своей текущей должности.
- За время работы «Роснано» получила из бюджета 400 млрд руб. (16 млрд долларов). В открытых источниках нет информации о том, что хотя бы один проект компании за последние десять лет окупил вложенные в нее средства. При этом сам Чубайс добивается доступа к деньгам неправительственных пенсионных фондов, чтобы оттуда брать финансирование для своих проектов.
- По словам Чубайса, без пенсионных денег россиян индустрия нанотехнологий будет «бассейном без воды». «Воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», – заявил глава «Роснано». Центробанк долгое время отказывал корпорации в пенсионных деньгах, но в последнее время изменил позицию и предложил НПФ подумать над размещением средств в венчурные проекты, в том числе «Роснано».
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
17:54 В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
17:40 Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области
17:02 Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области
20 ОКТ, 18:30 Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала
20 ОКТ, 17:58 Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия
20 ОКТ, 17:43 Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье
19 ОКТ, 13:55 Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии
19 ОКТ, 13:31 Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом
19 ОКТ, 13:03 Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства
Написать комментарий