Чубайса хотят уволить из «Роснано». Решение должен принять Путин 1226 0 Политика

Правительство Михаила Мишустина задумало реформу так называемых институтов развития – корпорацию «Роснано» и «Сколково» предлагают передать под крыло ВЭБ.РФ, которым заправляет бывший вице-премьер Игорь Шувалов. В этом случае главе «Роснано» Анатолию Чубайсу придется покинуть пост главы корпорации.