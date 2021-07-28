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Чиновники просят миллиарды на поиск новой нефти. Запасов у России осталось на 19 лет

28 Июля 2021 215 0 Экономика
Чиновники просят миллиарды на поиск новой нефти. Запасов у России осталось на 19 лет

Правительство может выделить дополнительные средства «Росгеологии» для финансирования поиска новых нефтяных месторождений. Речь идет о 25 млрд руб., которые ведомство запросило осенью 2020 года, но получило отказ Минфина. По оценке Минэнерго, рентабельных запасов нефти России при текущих темпах добычи хватит на 19 лет.

Миллиарды на поиск новой нефти, которая заканчивается

  • Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Минприроды выделить «Росгеологии» дополнительные средства на поиск новых месторождений нефти. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава министерства Александр Козлов. Затраты на геологоразведку необходимо увеличивать, поскольку «это важно для воспроизводства запасов, для вопросов, связанных с импортозамещением», подчеркнул Козлов.
  • «Мы должны понимать, что добываем группу товаров – нефть, золото, алмазы, которые не возобновляются», – сказал Козлов. Он отметил, что задача властей – «потратить деньги на геологоразведку так, чтобы запасы возобновлялись, потому что это сохранение доходов страны». Для геологоразведки нужны новое оборудование и технологии, объяснил министр.
  • Осенью 2020 года «Росгеология» уже просила у правительства на эти цели 25 млрд руб. Однако Минфин тогда отказал из-за дефицита бюджета в 5% ВВП. Но год спустя ситуация изменилась – бюджет верстается с профицитом, резко растут налоговые сборы, акцизы и пошлины, а доходы от нефтегаза вернулись на прежний уровень.
  • Увеличение расходов на геологоразведку часто не дает положительных результатов. В 2018-2020 годах бюджет потратил 87 млрд руб. на разведку полезных ископаемых. Но, по данным Счетной палаты, несмотря на колоссальные затраты, план был выполнен только по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов. Не были увеличены запасы арктической нефти, золота, серебра, алмазов, урана, хромовой руды, свинца и вольфрама.

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  • При этом в 2018 году 63% добычи покрывалось новыми открытиями, а в 2020 году – только 32%. Минэнерго оценивало, что при текущих запасах в 30 млрд тонн добыть удастся лишь 36%. Из чего следует, что рентабельных запасов нефти у России осталось всего на 19 лет. Однако в обозримом будущем развитые страны собираются отказаться от нефти и газа – Евросоюз сделает это к 2050 году. По оценке вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, через десять лет ключевой для России европейский рынок перестанет существовать и стране придется переправлять потоки нефти в Индию, Пакистан, Вьетнам и Малайзию.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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