Чиновники просят миллиарды на поиск новой нефти. Запасов у России осталось на 19 лет 215 0 Экономика

Правительство может выделить дополнительные средства «Росгеологии» для финансирования поиска новых нефтяных месторождений. Речь идет о 25 млрд руб., которые ведомство запросило осенью 2020 года, но получило отказ Минфина. По оценке Минэнерго, рентабельных запасов нефти России при текущих темпах добычи хватит на 19 лет.