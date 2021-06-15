Чиновники получают самые высокие пенсии в России 121 0 Экономика

Российские чиновники оказались самыми обеспеченными пенсионерами. На 1 января 2021 года средний размер пенсии чиновников составлял 22 792 руб., а средний размер по экономике оказался ближе к прожиточному минимуму – 15 744 руб. Средняя пенсия по старости составляла 16 790 руб. При этом в реальном выражении пенсии на 1 июня сократились на 0,6% из-за роста инфляции.