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Чиновники получают самые высокие пенсии в России

15 Июня 2021 121 0 Экономика
Чиновники получают самые высокие пенсии в России

Российские чиновники оказались самыми обеспеченными пенсионерами. На 1 января 2021 года средний размер пенсии чиновников составлял 22 792 руб., а средний размер по экономике оказался ближе к прожиточному минимуму – 15 744 руб. Средняя пенсия по старости составляла 16 790 руб. При этом в реальном выражении пенсии на 1 июня сократились на 0,6% из-за роста инфляции.

Самые высокие пенсии у госслужащих

  • Наибольшие пенсии в России получают государственные гражданские служащие. На это обратил внимание РБК, изучая данные Росстата. На 1 января 2021 года чиновники на пенсии получали от государства в среднем на 7 048 руб. больше, чем простые граждане. Размер чиновничьей пенсии составляет в среднем 22 792 руб. против 15 744 руб. у других россиян.
  • За год правительство проиндексировало пенсии на 5,4% (на 836 руб.). Однако на 1 июня инфляция достигла 6%, а продуктовая – превысила 8%. Таким образом, пенсии в реальном выражении сократились на 0,6%, а по отношению к стоимости продуктов – на 2,6%. Поскольку в апреле, по подсчетам Финэкспертизы, 24 базовых социальных продукта подорожали на 15,4%, покупательская способность пенсий ослабла по отношению к ним на 10%.
  • При этом работающие россияне не получают индексацию пенсий. Неработающие могут рассчитывать на следующее повышение до 2024 года: в 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, в 2023-м – на 5,6%, а в 2024-м – на 5,5%. Инфляцию на уровне 4% Центробанк прогнозирует во второй половине 2022 года. Поэтому рост цен может превышать индексацию еще полтора года.

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  • Каждый четвертый россиянин – пенсионер. Поэтому от размера пенсий и их роста зависит рост доходов всех россиян. В 2020 году доходы россиян упали на 3%, а в первом квартале 2021 года – еще на 3,6%. Последние данные о пенсиях и инфляции говорят о том, что доходы как минимум у четверти населения продолжают падать. После присоединения Крыма в 2014 году они уже сократились на 10%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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