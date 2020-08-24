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Чиновники открывают авиасообщение для себя

24 Августа 2020 307 0 Политика
Чиновники открывают авиасообщение для себя

Российские чиновники и олигархи продолжают рваться за рубеж из самоизоляции в России. Правительство обслуживает интересы элиты и восстанавливает авиасообщение с главными точками притяжения российских состояний – Мальтой и Кипром. Одновременно открывается сообщение с Францией, Венгрией, Иорданией, Египтом и Китаем. Однако в Евросоюз въезд для россиян закрыт. Исключение составляют обладатели вида на жительство или «золото паспорта» Мальты и Кипра. Именно для них правительство 25 августа разрешит компаниям летать в еще несколько стран.

Авиарейсы для избранных

  • Российское правительство продолжает открывать международное авиасообщение. С 1 августа оно возобновилось с Великобританией (что было важно для чиновников и олигархов), Турцией (важно для любителей качественного и недорогого пляжного отдыха) и с Танзанией (не важно ни для кого). С 15 августа – со Швейцарией.
  • Очередной список из семи стран выглядит не менее странно: Мальта и Кипр (важны для российских капиталов и их держателей) в нем соседствуют с непопулярными Венгрией и Францией, которые не пускают пока россиян, а также бедными арабскими странами – Иорданией и Египтом, и отдельно Китаем. Египет мог бы конкурировать с Турцией за российских туристов, но самолеты будут летать только в Каир.
  • Источник «Известий» в одной авиакомпании отметил, что рейсы во Францию, Венгрию и на Мальту будут только для тех, у кого есть вид на жительство, приглашение на лечение или разрешение на работу. Поэтому перевозчики не ждут, что рейсы помогут им поправить финансовое положение. Авиакомпании остались без привычной выручки в высокий сезон. Итоги лета для отрасли неутешительны, отметил источник. Впереди самое сложное полугодие за последние годы.
  • По мнению гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, существенного турпотока не будет до тех пор, пока Евросоюз не разрешит приезжать российским туристам. Он не делает этого из-за плохой эпидемиологической ситуации в России и большого количества заболеваний на сто тысяч человек.
  • Незадолго до решения правительства стало известно, что спрос на «золотые паспорта» Евросоюза и государств Карибского бассейна вырос на 20%, а на паспорта Мальты и Кипра – на 30%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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