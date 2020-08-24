Чиновники открывают авиасообщение для себя 307 0 Политика

Российские чиновники и олигархи продолжают рваться за рубеж из самоизоляции в России. Правительство обслуживает интересы элиты и восстанавливает авиасообщение с главными точками притяжения российских состояний – Мальтой и Кипром. Одновременно открывается сообщение с Францией, Венгрией, Иорданией, Египтом и Китаем. Однако в Евросоюз въезд для россиян закрыт. Исключение составляют обладатели вида на жительство или «золото паспорта» Мальты и Кипра. Именно для них правительство 25 августа разрешит компаниям летать в еще несколько стран.