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Олигархи готовят «запасные аэродромы» в Европе. Спрос на золотые визы взлетел
20 Августа 2020 605 0 Экономика
Состоятельные россияне во время пандемии коронавируса увеличили спрос на «золотые паспорта» Евросоюза и государств Карибского бассейна на 20%, а на паспорта Мальты и Кипра – на 30%. Вырос спрос и на получение вида на жительство (ВНЖ) в Греции – на 20% по сравнению с прошлым годом. Россияне вкладывают 250 тыс. евро в экономику Греции в обмен на «золотую визу».
Скупка иностранных гражданств в разгаре
- Богатые россияне продолжают готовить себе «запасные аэродромы» в Европе – покупают квартиры под сдачу в аренду, вкладывают в экономики европейских стран и получают «золотые визы». По словам управляющего партнера компании Tranio Георгия Качмазова, выдача обычных виз прекратилась в связи с коронавирусными ограничения, однако обладатели ВНЖ могут беспрепятственно посещать шенгенскую зону.
- В Греции россияне покупают квартиры с целью сдачи их в долгосрочную аренду. Они обеспечивают пассивный доход в валюте. Греция привлекательна тем, что цены в ней ниже, чем в других европейских странах. В центре Афин цены за квадратный метр начинаются от 3 тыс. евро за квадратный метр. В Барселоне и Берлине, для сравнения, это около 6 тыс. евро. При этом средняя арендная ставка в центре Афин – 9,4 евро за квадратный метр.
- Россияне, интересующиеся «золотыми визами» и покупкой недвижимости, в большинстве своем готовы покупать квартиры в Греции. Опрос показал, что таких 56%. Согласно данным Министерства по вопросам миграции Греции, россияне являются третьими в списке самых активных инвесторов в недвижимость по программе ВНЖ. За шесть лет с 2014 года россиянам одобрили 363 заявления на получение «золотой визы», а всего вид на жительство взамен инвестиций в недвижимость получили 976 россиян. Сильно опережают граждан России китайцы (5770 заявлений) и турки (527).
- Также россияне интересуются паспортами стран Карибского бассейна – ВНЖ там стоит 150 тыс. долларов, а в Доминиканской республике – 50 тыс. Популярны и офшоры – Мальта и Кипр, а также Италия и Испания. В Италии скидки на жилье из-за кризиса достигают 40%, а на Кипре - 25%. Правда, на Кипре условия получения гражданства стали жестче – теперь страна требует инвестировать в недвижимость 2 млн евро и внести по 75 тыс. евро в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития.
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