Олигархи готовят «запасные аэродромы» в Европе. Спрос на золотые визы взлетел 605 0 Экономика

Состоятельные россияне во время пандемии коронавируса увеличили спрос на «золотые паспорта» Евросоюза и государств Карибского бассейна на 20%, а на паспорта Мальты и Кипра – на 30%. Вырос спрос и на получение вида на жительство (ВНЖ) в Греции – на 20% по сравнению с прошлым годом. Россияне вкладывают 250 тыс. евро в экономику Греции в обмен на «золотую визу».