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Цены на морковку сказались. Вера людей в будущее России рухнула до минимума

29 Июля 2021 396 1 Экономика
Цены на морковку сказались. Вера людей в будущее России рухнула до минимума

Россияне потеряли веру в будущее страны, показал опрос Фонда «Общественное мнение». Сильнейшим ударом по восприятию позитивных перспектив России стали цены на продукты питания: 35% россиян тратят все доходы на еду, а самые необходимые продукты подорожали с начала года на 56%, как картофель, или даже на 122%, как морковь, которая стала героиней «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. В итоге пессимистов по поводу будущего России в обществе оказалось на 14% больше, чем оптимистов.

Дорогой морковкой в светлое будущее не заманишь

  • Центробанк опубликовал данные опроса, которые для него провел Фонд «Общественное мнение». Опрос проводится ежемесячно для фиксации ожиданий россиян по поводу будущего экономики. Одновременно с этим замеряется наблюдаемая инфляция – то, как оценивают рост цен потребители (если Росстат дает оценку в 6,5%, то россияне в среднем говорят о росте цен на 16,5%).
  • Обе оценки связаны между собой, поскольку 35% россиян тратят все деньги на еду. Подорожание продуктов подрывает веру в безоблачное будущее, куда страну ведет власть. Это четко видно по последнему опросу, который выявил падение веры россиян в долгосрочное будущее страны до минимума за всю историю наблюдений.
  • Так, в июле индекс оценки перспектив страны на следующий год упал с 99 до 86 пунктов, что означает следующее – число пессимистов по поводу будущего России среди россиян на 14% больше, чем оптимистов. Не лучше выглядит индекс оценки перспектив России на 5 лет вперед – он составил 90 пунктов, что означает – пессимистов по поводу долгосрочного будущего страны на 10% больше, чем оптимистов.
  • Важно отметить, что последний показатель никогда, даже в период кризиса 2014-15 годов, не опускался так низко. Все трудности воспринимались россиянами как временные, поэтому индекс оценки перспектив через год мог быть низким, но индекс оценки перспектив через пять лет всегда находился на отметке выше 100 пунктов. Еще в 2017-18 годах оптимистов по поводу долгосрочного будущего России было на 8-21% больше, чем пессимистов.
  • Но постоянно повторяемая властями мантра о том, что надо подождать, трудности временные и т.д., перестала работать. Доходы россиян с момента присоединения Крыма обрушились на 10%, все десятилетие с 2010 по 2020-ый оказалось потерянным для личного благосостояния граждан. Сказалось и увеличение пенсионного возраста, которое стало омрачать будущее большинства жителей страны.

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  • По словам социолога Лева Гудкова из «Левада-центра», которого власти признали иностранным агентом в России, население страны умеренно бедное и не питает надежд выбраться из этого состояния. Властям же удобно править бедными людьми, поскольку при росте благосостояния растут и запросы к власти, а это для нее ни к чему. Горизонт планирования у людей составляет всего 2-3 месяца, тогда как в стабильных странах – до 5 лет. «Если завтра останешься без работы, сможешь протянуть какое-то время, а что делать дальше – совершенно непонятно», – говорит Гудков. С таким положением граждан отсутствие у них ощущения, что у России есть хорошее будущее, вполне объяснимо.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
17:12 0 1
И.И..:

ощущения и вера, совершенно не те критерии на которые привыкли опираться россияне. нужны знания, а их нет.вера и надежда на лучшее,есть постоянные спутники россиян и совершенно напрасно.

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