Цены на морковку сказались. Вера людей в будущее России рухнула до минимума 396 1 Экономика

Россияне потеряли веру в будущее страны, показал опрос Фонда «Общественное мнение». Сильнейшим ударом по восприятию позитивных перспектив России стали цены на продукты питания: 35% россиян тратят все доходы на еду, а самые необходимые продукты подорожали с начала года на 56%, как картофель, или даже на 122%, как морковь, которая стала героиней «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. В итоге пессимистов по поводу будущего России в обществе оказалось на 14% больше, чем оптимистов.