«Бедные» россияне жалуются на рост цен в 30%. Росстат заявляет, что цены больше не растут
29 Июля 2021 133 0 Экономика
Последний опрос Центробанка о ценах показал, что в среднем люди наблюдают инфляцию в 16,5%, а каждый пятый (21,7%) жалуется фактически на гиперинфляцию – подорожание товаров на 30% и более. Одновременно с этим Росстат впервые с начала года сообщил об остановке роста цен – с 20 по 26 июля они не росли, но и не снижались.
Россияне видят инфляцию выше, чем власти
- Согласно ежемесячному опросу Центробанка, в июле наблюдаемая инфляция в России составила 16,5%. При этом официальная инфляция, достигнув 6,6%, начала замедляться до 6,49%. Однако россияне этого не ощущают. Более того, каждый пятый (21,7%) оценивает рост цен в 30% и более. Это более 30 млн человек, и с начала года их число выросло вдвое.
- ЦБ в своем комментарии к опросу отмечает: в июле россияне чаще жаловались на удорожание овощей, строительных материалов и жилищно-коммунальных услуг. В итоге россияне даже разуверились в будущем российской экономики: индекс оценки перспектив на год вперед упал с 99 до 86 пунктов, что означает – число пессимистов на 14% превысило число оптимистов. Хуже было только в декабре 2020 года.
- Но Росстат в последних данных об инфляции спешит ободрить пессимистов: с 20 по 26 июля рост цен оказался нулевым. Все благодаря новому урожаю: картофель подешевел на 7,55%, морковь – на 8,39%, огурцы – на 5,41%, помидоры – на 4,29%, а лук – на 1,86%. Однако это слабое утешение, ведь тот же картофель с начала года подорожал на 56%, капуста – на 93%, а морковь – на 122%.
- Кроме того ускорился рост цен на гречку и макароны – до 10,3% и 4,8% с начала года соответственно. Говядина подорожала с начала года на 6%, мясо курицы на 15,4%, а рыба – на 7,47%.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Поскольку 35% россиян тратят все доходы на еду (11% хватает денег только на еду, а 24% не могут себе позволить ничего, кроме еды), рост цен на продовольствие бьет прежде всего по наименее обеспеченным гражданам. Налицо классическая формула: «Инфляция – это налог на бедных». Однако Росстат и тут спешит порадовать россиян – их доходы рекордно выросли с начала года, а средняя зарплата выросла до 56 тыс. руб.
Написать комментарий