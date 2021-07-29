«Бедные» россияне жалуются на рост цен в 30%. Росстат заявляет, что цены больше не растут 133 0 Экономика

Последний опрос Центробанка о ценах показал, что в среднем люди наблюдают инфляцию в 16,5%, а каждый пятый (21,7%) жалуется фактически на гиперинфляцию – подорожание товаров на 30% и более. Одновременно с этим Росстат впервые с начала года сообщил об остановке роста цен – с 20 по 26 июля они не росли, но и не снижались.