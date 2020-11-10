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Центробанк установил лимиты для снятия наличных с карт
10 Ноября 2020 369 0 Экономика
Центробанк отрабатывает варианты борьбы с ростом объема наличных в экономике – регулятор рекомендовал банкам установить жесткие лимиты на снятие денег с карт. Пока эта мера будет касаться только «торгово-сервисных предприятий», другими словами, магазинов. Ограничения вводятся под предлогом «минимизации рисков вовлечения» торговых точек в «противоправную деятельность». До этого ЦБ зафиксировал рекорд – объем наличных впервые в современной истории достиг почти 13 трлн руб., что на 2,2 трлн больше, чем до кризиса. Это говорит о том, что большое количество россиян и компаний, оставшись без поддержки государства, ушли в серую зону и наличный оборот.
Центробанк тестирует ограничения
- Банк России решил минимизировать риски вовлечения торговых точек в «противоправную деятельность». В связи с этим регулятор рекомендовал жестко ограничить выдачу наличных на кассах магазинов. Для физического лица будет доступно снятие не более 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц. Об этом, как пишет ТАСС, говорится в информационном письме ЦБ.
- Всем работникам магазинов предписано пройти дистанционное обучение и повысить свои компетенции в области кассового обслуживания. Без этого, считают в ЦБ, увеличивается риск того, что в оборот попадут поддельные банкноты и монеты.
- По данным ЦБ, возможность получить деньги на кассе, сняв их с банковской карты, доступна в 4,2 тыс. торговых точек по всей России. Однако пополнение банковских карт через кассы пока не работает, отмечал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Сервис по снятию наличных на кассах магазинов был запущен в 2019 году. Он особенно актуален для удаленных и малонаселенных пунктов.
- Ограничения ЦБ могут быть связаны с неконтролируемым ростом наличных в денежном обороте. В 2020 году на фоне пандемии и кризиса он достиг почти 13 трлн руб., увеличившись на 2,23 трлн. Регулятор ожидал восстановление под конец года, когда обычно объем денежной массы в силу бюджетного процесса сокращается, но этого не произошло в октябре и ноябре.
- Граждане и бизнес начали переход на наличные весной. В марте они сняли со счетов в банках 719 млрд руб., в апреле – 569 млрд, а в мае – еще 415 млрд. Наличная масса продолжала расти и летом – в августе, когда экономика восстанавливалась, объем наличных вырос на 109,9 млрд.
- На следующем этапе – в конце лета и начале осени – бизнес и граждане стали уходить в серую зону экономики. Из-за этого бюджет в сентябре недополучил 23% сборов НДС. Более 5 млн человек официально остаются безработными и живут на непостоянные доходы. Поэтому ЦБ был вынужден пересмотреть свой прогноз на 2020 год и констатировать: денежная масса не уменьшится, но вырастет на 31-35%.
- Более того, подобная ситуация будет сохраняться весь 2021 год. Такое положение дел требует от ЦБ вводить ограничения на снятие наличных и активнее противодействовать серому сектору экономики, в который были вытеснены граждане и компании, не получившие поддержки от властей.
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