Центробанк установил лимиты для снятия наличных с карт 369 0 Экономика

Центробанк отрабатывает варианты борьбы с ростом объема наличных в экономике – регулятор рекомендовал банкам установить жесткие лимиты на снятие денег с карт. Пока эта мера будет касаться только «торгово-сервисных предприятий», другими словами, магазинов. Ограничения вводятся под предлогом «минимизации рисков вовлечения» торговых точек в «противоправную деятельность». До этого ЦБ зафиксировал рекорд – объем наличных впервые в современной истории достиг почти 13 трлн руб., что на 2,2 трлн больше, чем до кризиса. Это говорит о том, что большое количество россиян и компаний, оставшись без поддержки государства, ушли в серую зону и наличный оборот.