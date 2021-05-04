Центробанк рассказал о масштабах распродажи госдолга России после санкций США 138 1 Экономика

США ввели санкции против суверенного долга России 15 апреля, запретив американским инвесторам вкладывать деньги в покупку Облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина России, Центробанка или Фонда национального благосостояния. За две с небольшим недели иностранные держатели гособлигаций продали их на общую сумму в 57 млрд руб., рассказала Bloomberg директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.