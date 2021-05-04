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Центробанк рассказал о масштабах распродажи госдолга России после санкций США

4 Мая 2021 138 1 Экономика
Центробанк рассказал о масштабах распродажи госдолга России после санкций США

США ввели санкции против суверенного долга России 15 апреля, запретив американским инвесторам вкладывать деньги в покупку Облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина России, Центробанка или Фонда национального благосостояния. За две с небольшим недели иностранные держатели гособлигаций продали их на общую сумму в 57 млрд руб., рассказала Bloomberg директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

«Не очень существенная» распродажа

  • Иностранные инвесторы после введения санкций США против госдолга России распродали долговые обязательства на 57 млрд руб. В интервью Bloomberg директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отметила, что это соответствует оттоку в предыдущие периоды нестабильности.
  • Впервые с 2015 года доля иностранцев в российском госдолге опустилась до 18,8% и почти вдвое упала по сравнению с мартом 2020 года, когда она достигала 34,9%. Однако в ЦБ не видят в этом проблемы. Данилова подчеркнула, что с 1 марта 2020 года рынок госдолга вырос на 5,7 трлн руб., до 14,7 трлн. Это говорит о том, что российский долг пользуется спросом.
  • На американских инвесторов приходится 40% покупок российского долга иностранцами. Но с конца 2020 года растет доля Китая – с 2 до 4%, а также Сингапура – с 6 до 7%. Если же США расширят санкции на вторичный рынок госдолга, то ЦБ предоставит ликвидность банкам на его скупку и начнет продажи валюты, чтобы поддержать рубль, сказала Данилова.

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  • Санкции США также не сильно повлияли на американских спекулянтов, которые зарабатывают на курсе рубля. Они занимаются стратегиями кэрри-трейд – размещают средства на короткие сроки и выводят прибыль. Чистую валютную позицию иностранных инвесторов на валютном рынке России Данилова оценила в 7 млрд долларов. С введения санкций она сократилась на 1,2 млрд долларов, но в отдельные моменты доходила до 15 млрд. По словам Даниловой, сейчас все говорит о том, что инвесторам «российский денежный рынок интересен».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
15:30 0 0
И.И..:

интерес в 5 млрд. долларов...курам даже смешно. как не врут про доллары, а долговые обязательства и кредиты в них брать ох как хотят.только не дает никто.

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