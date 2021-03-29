Центробанк призвал россиян не ходить в банки, чтобы им не навязали финансовые продукты 613 2 Экономика

Россиянам пора перестать ходить в банки для открытия счетов или приобретения финансовых продуктов, чтобы у банков не было возможности навязывать ненужные услуги или продавать финансовые активы под видом вкладов. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС. Вместо очного посещения банковских отделений представитель ЦБ рекомендовал пользоваться финансовыми маркетплейсами и сайтами банков в интернете.