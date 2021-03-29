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Центробанк призвал россиян не ходить в банки, чтобы им не навязали финансовые продукты
29 Марта 2021 613 2 Экономика
Россиянам пора перестать ходить в банки для открытия счетов или приобретения финансовых продуктов, чтобы у банков не было возможности навязывать ненужные услуги или продавать финансовые активы под видом вкладов. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС. Вместо очного посещения банковских отделений представитель ЦБ рекомендовал пользоваться финансовыми маркетплейсами и сайтами банков в интернете.
«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»
- Во время выступления на Неделе финансовой грамотности первый зампред ЦБ Сергей Швецов призвал россиян не ходить в банковские отделения для открытия счетов и покупки финансовых продуктов. «В банк не надо ходить. Это уже вчерашний день», – цитирует чиновника ТАСС.
- По словам Швецова, сегодня мы живем в век цифровых технологий, и любой может выбрать вклад с хорошей процентной ставкой на маркетплейсе или на сайте банка в интернете либо через личный кабинет в банке (если человек уже является клиентом банка).
- Таким образом, россияне смогут избежать мисселинга, которого можно ожидать от работников отделений. Если же человек придет в банк, чтобы сделать вклад, и ему будут предлагать какие-то другие продукты, то Шевцов рекомендует спрашивать: «Является ли другой продукт вкладом в вашем банке?». По мнению Шевцова, клерки вряд ли скажут: «да, является».
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- Но тем не менее потенциальному вкладчику лучше проверить документацию. В договоре должно быть написано – «это вклад в банке». ЦБ вынужден объяснять это, поскольку участились случаи, когда банки под видом вкладов продают финансовые активы с негарантированной ставкой. Зачастую эти активы носят рисковый характер и могут привести к потере сбережений. Чаще всего в заблуждение клиентов вводят сотрудники банковских отделений.
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ЦБ прав, ибо банки живут за счет посещающих его клиентов. банк-это и его терминалы, где нищие оставляют ему свой процент за все. наличие наличных на руках пролетариата, серьезно подорвет финансовое здоровье российских банков, а потому, ее стараются запрещать и изживать. понимание сути вещей поможет избежать финансовых потерь на многие годы вперед, ибо не клиент наживается на банке, а банк и государство на клиентах и населении.
это было понятно давно, банки стали хорошо жить за счет виртуальных услуг и электронных карт. способствовало этому правительство и ЦБ, которые по сути запрещают свободу выбора между наличкой и виртуальной денежной массой. имея наличку, посещать банк и оплачивать им услуги за использование электронных карт не пришлось бы. такова плата наивных россиян, которым вдалбливают и впаривают удобства виртуальных платежей, взамен чистя их кошельки, при отсутствии свободы выбора. одни становятся нищими, другие богатеют на нищете.