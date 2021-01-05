Центробанк отказался поддерживать рубль на каникулах. Рубль начал падать 179 0 Экономика

Центральный банк России не будет проводить валютные интервенции на новогодних каникулах. Об этом агентству Reuters сообщил источник в регуляторе. Несмотря на это, торги на Московской бирже проводятся с 4 по 6 и 8 января, то есть фактически всю нерабочую неделю. В результате российская валюта подешевела почти до 75 руб. за доллар и до 92 за евро.