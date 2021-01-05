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Центробанк отказался поддерживать рубль на каникулах. Рубль начал падать
5 Января 2021 179 0 Экономика
Центральный банк России не будет проводить валютные интервенции на новогодних каникулах. Об этом агентству Reuters сообщил источник в регуляторе. Несмотря на это, торги на Московской бирже проводятся с 4 по 6 и 8 января, то есть фактически всю нерабочую неделю. В результате российская валюта подешевела почти до 75 руб. за доллар и до 92 за евро.
Цена «нерабочих» дней для рубля
- Тяжелый 2020 год рубль закончил на отметке 73,87 руб. за доллар. Но уже на второй день торгов в 2021 году российская валюта упала более чем на 1 руб. к доллару – до 74,98 руб. и до 92 руб. за евро (на 17:03 мск 5 января).
- Главная причина падения рубля – отказ Центробанка поддерживать валюту интервенциями на бирже. «В новогодние каникулы не будет заявок от Федерального казначейства. И ЦБ как агент Минфина не будет проводить операции», – заявил 4 января источник Reuters. Он подчеркнул: «У нас нерабочие дни до 11 января». Тем не менее торги на Московской бирже идут и складываются не в пользу российской валюты.
- На торгах 5 января рубль пробивал отметку в 75 руб. за доллар впервые с 24 декабря. Дополнительным фактором ослабления рубля выступает провал переговоров ОПЕК+, на которых Россия добивается увеличения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, а Саудовская Аравия этому противится.
- Также заставляет понервничать торговцев валютой возможность «голубой волны» в США – перехода контроля над Сенатом в руки демократов. В этом случае санкции против России будут приниматься с большей легкостью, что негативно сказывается на рубле и его перспективах.
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- ЦБ продает валюту для поддержки рубля из собственных резервов и по заказу Минфина из Фонда национального благосостояния. Весной 2020 года регулятор продал 7,1 млрд долларов. За март-декабрь на бирже было продано в общей сложности 17,9 млрд долларов, которые помогли стабилизировать рубль. После закрепления доллара выше 75 руб. американская валюта может продолжить укрепляться до 76-76,5 руб.
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