Центробанк не нашел сверхдоходов от нефти. Недосчитались 1 млрд долларов 251 1 Экономика

Нефть подорожала почти до 70 долларов за баррель, но на российскую экономику не пролился дождь из нефтяных сверхдоходов. Чистый приток валюты в страну снизился на 12% по отношению к январю и составил 6 млрд долларов, подсчитали в Центробанке. По словам аналитиков, это заметно ниже ожиданий, поскольку нефть в феврале подорожала на 13%. Это должно было принести России дополнительно 1 млрд долларов, но сказалось снижение экспорта нефти на 11%.