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Центробанк не нашел сверхдоходов от нефти. Недосчитались 1 млрд долларов

12 Марта 2021 251 1 Экономика
Центробанк не нашел сверхдоходов от нефти. Недосчитались 1 млрд долларов

Нефть подорожала почти до 70 долларов за баррель, но на российскую экономику не пролился дождь из нефтяных сверхдоходов. Чистый приток валюты в страну снизился на 12% по отношению к январю и составил 6 млрд долларов, подсчитали в Центробанке. По словам аналитиков, это заметно ниже ожиданий, поскольку нефть в феврале подорожала на 13%. Это должно было принести России дополнительно 1 млрд долларов, но сказалось снижение экспорта нефти на 11%.

Цены выросли – экспорт подкачал

  • Выросшие на 13% цены на нефть не принесли России дополнительных доходов валюты. По данным Центробанка, в феврале чистый приток валюты в страну по текущему счету платежного баланса достиг 6 млрд долларов, но оказался ниже на 12% январского показателя.
  • Аналитики из Райффайзенбанка, Альфа-банка и ING отметили, что это оказалось ниже их ожиданий. Денис Порывай из Райффайзенбака подсчитал, что рост нефтяных цен в феврале должен был дать около 1 млрд долларов дополнительного притока.
  • По мнению Дмитрия Долгина из ING, это произошло из-за сокращения экспорта нефти. В феврале экспорт из России упал на 11% относительно января и на 20%, если сравнивать с февралем 2020 года. Это снижение объемов свело на нет рост цен. Но есть еще один фактор – рост импорта.
  • Импорт вырос на 5-10% год к году. По мнению Наталии Орловой из Альфа-банка, это может быть следствием того, что Россия не может осуществить импортозамещение из-за слабого курса рубля, который до сих пор торгуется на уровне 2020 года. По словам Порывая из Райффайзенбака, российская валюта стоит на 10% меньше справедливого значения.

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  • При этом отток капитала остается высоким – частный сектор вывез 4 млрд долларов в феврале и 12 млрд с начала года. Центробанк видит в этом «наращивание иностранных активов как банками, так и прочими секторами». Но аналитики полагают, что это отражает низкое доверие к национальной экономике. Это обстоятельства также сильно давит на рубль.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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