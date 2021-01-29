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Центробанк нашел у банков «дыру» в балансе на 8,5 млрд долларов

29 Января 2021 222 0 Экономика
Центробанк нашел у банков «дыру» в балансе на 8,5 млрд долларов

Непростой 2020 год российские банки закончили с дефицитом долларов. Из данных Центробанка следует, что «дыра» в валютном балансе кредитных организаций составила 8,5 млрд долларов – ровно на столько обязательства банков перед клиентами перевешивают их собственные активы. Такого дисбаланса не было даже в кризис 2008 года.

Российские банки столкнулись с дефицитом долларов

  • На «дыру» в валютном балансе банков обратил внимание телеграм-канал TrueEcon. «У банков валютные активы меньше валютных пассивов на рекордные с 2008 года 8,3 млрд долларов», – говорится в сообщении канала со ссылкой на данные Центробанка (он предоставил их без анализа в виде таблицы – посмотреть можно здесь).
  • В 2008 году вследствие глобального финансового кризиса банки испытывали дефицит валюты, который составлял на пике 7,1 млрд долларов. В последующие 12 лет подобная ситуация никогда не повторялась.
  • Не помогло банкам и то, что российские госкорпорации активно пополняли валютные счета и увеличили их до максимума с апреля 2018 года – до 159,1 млрд долларов (на 20,3 млрд больше). Также не облегчил положение кредитных организаций приток средств от россиян: граждане в течение года скупали валюту, увеличив депозиты на 400 млн долларов, а текущие счета на 4,2 млрд.
  • Несмотря на это, общие обязательства банков резко выросли под конец года на 22,4 млрд долларов (за ноябрь и декабрь). А сопоставимого увеличения активов не последовало – они прибавили всего 10,9 млрд долларов. Возник и дефицит ликвидных валютных активов, которые легко можно было бы обернуть в наличные – они сократились в декабре на 6%, с 53,9 до 46,7 млрд долларов.

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  • Из-за дефицита долларов у российских банков они не могут компенсировать усилившийся отток капитала, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Согласно данным ЦБ, за 2020 год из России было выведено 47,8 млрлд долларов. Во многом это отразилось на рубле, который испытывал давление и падал по отношению к доллару и евро. Сохраняющийся дефицит будет продолжать негативно воздействовать на рубль.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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