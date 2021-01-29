Центробанк нашел у банков «дыру» в балансе на 8,5 млрд долларов 222 0 Экономика

Непростой 2020 год российские банки закончили с дефицитом долларов. Из данных Центробанка следует, что «дыра» в валютном балансе кредитных организаций составила 8,5 млрд долларов – ровно на столько обязательства банков перед клиентами перевешивают их собственные активы. Такого дисбаланса не было даже в кризис 2008 года.