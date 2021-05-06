Центробанк четыре года несет убытки. Они превысили 1 трлн рублей
6 Мая 2021 395 2 Экономика
Центробанк отчитался об убытке в 2020 году. Он составил 61,509 млрд руб. Однако с 2017 года общий накопленный убыток составил уже более 1 трлн руб. Руководство ЦБ объяснило плохие финансовые показатели в прошлом году «снижением экономической активности, уменьшением цен на сырье» и ослаблением рубля.
ЦБ России снова оказался убыточным
- Банк России четвертый год подряд становится убыточным. Согласно годовому отчету, в 2020-м ЦБ сократил убыток до 61,509 млрд руб. В предыдущие годы он достигал: 435,3 млрд руб. в 2017-м, 434,7 млрд в 2018-м и 182,569 млрд в 2019-м. Таким образом, за четыре года убыток ЦБ составил 1,114 трлн руб. Это больше, чем его же прибыль за предыдущие семь лет.
- Всего в 2020 году доходы ЦБ составили 2,404 трлн руб., а расходы – 2,465 трлн. В отчете говорится, что на финансовые показатели повлияли: снижение экономической активности, уменьшение цен на сырье, ослабление рубля, антикризисные меры правительства и сокращение профицита ликвидности банковского сектора.
- Снижение ключевой ставки до исторически низкого уровня в 4,25% привело к тому, что доход ЦБ от кредитования банков упал на 20%, до 292,9 млрд руб. Из-за этого чистый процентный доход регулятора снизился до 10,4 млрд руб. Не получил ЦБ и дивидендов от Сбербанка, который отошел правительству. Более того, все деньги от продажи банка ЦБ пришлось отдать в бюджет, а именно – 1,766 трлн руб.
- Убыток принесли и операции с Фондом национального благосостояния – ЦБ покупал валюту в резервы и продавал ее с апреля. Однако расчеты с Минфином производились по курсу на заданную дату, который часто отличался от курса операций на рынке. По этой причине ЦБ потерял деньги от валютных операций.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Основной убыток ЦБ пришелся на 2017-18 годы в результате чистки банковского сектора. На расчистку и национализацию трех их топ-10 банков ЦБ потратил 3 трлн руб. Больше всего ЦБ потратился на банк «Траст» – 1,721 трлн руб., на «Открытие» – 555,8 млрд руб. и на МинБанк – 131,4 млрд руб.
Написать комментарий
Ну сколько можно сидеть в ЦБ этой то ли дуре, то ли вредителю. Пу..., давай начнем чистку с нее и ВШУ- штаба - вредителей нашей страны. Полистайте мою книгу "Россия сегодня ( с позиций Теории развития соцсистем)".
убытки не только у ЦБ РФ который имитирует коммерческую деятельность, убытки у РФ и у всех россиян. ЦБ работает на монополию-государство, где есть громадные перекосы между желанием и возможностями, а расходы превышают доходы. и ЦБ и РФ и россияне живут в долг, который растет как снежный ком. система берет в долг здесь и сейчас, что будет после нее их не интересует.