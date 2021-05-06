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Центробанк четыре года несет убытки. Они превысили 1 трлн рублей

6 Мая 2021 395 2 Экономика
Центробанк четыре года несет убытки. Они превысили 1 трлн рублей

Центробанк отчитался об убытке в 2020 году. Он составил 61,509 млрд руб. Однако с 2017 года общий накопленный убыток составил уже более 1 трлн руб. Руководство ЦБ объяснило плохие финансовые показатели в прошлом году «снижением экономической активности, уменьшением цен на сырье» и ослаблением рубля.

ЦБ России снова оказался убыточным

  • Банк России четвертый год подряд становится убыточным. Согласно годовому отчету, в 2020-м ЦБ сократил убыток до 61,509 млрд руб. В предыдущие годы он достигал: 435,3 млрд руб. в 2017-м, 434,7 млрд в 2018-м и 182,569 млрд в 2019-м. Таким образом, за четыре года убыток ЦБ составил 1,114 трлн руб. Это больше, чем его же прибыль за предыдущие семь лет.
  • Всего в 2020 году доходы ЦБ составили 2,404 трлн руб., а расходы – 2,465 трлн. В отчете говорится, что на финансовые показатели повлияли: снижение экономической активности, уменьшение цен на сырье, ослабление рубля, антикризисные меры правительства и сокращение профицита ликвидности банковского сектора.
  • Снижение ключевой ставки до исторически низкого уровня в 4,25% привело к тому, что доход ЦБ от кредитования банков упал на 20%, до 292,9 млрд руб. Из-за этого чистый процентный доход регулятора снизился до 10,4 млрд руб. Не получил ЦБ и дивидендов от Сбербанка, который отошел правительству. Более того, все деньги от продажи банка ЦБ пришлось отдать в бюджет, а именно – 1,766 трлн руб.
  • Убыток принесли и операции с Фондом национального благосостояния – ЦБ покупал валюту в резервы и продавал ее с апреля. Однако расчеты с Минфином производились по курсу на заданную дату, который часто отличался от курса операций на рынке. По этой причине ЦБ потерял деньги от валютных операций.

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  • Основной убыток ЦБ пришелся на 2017-18 годы в результате чистки банковского сектора. На расчистку и национализацию трех их топ-10 банков ЦБ потратил 3 трлн руб. Больше всего ЦБ потратился на банк «Траст» – 1,721 трлн руб., на «Открытие» – 555,8 млрд руб. и на МинБанк – 131,4 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:42, 06.05 0 0
ВВВ:

Ну сколько можно сидеть в ЦБ этой то ли дуре, то ли вредителю. Пу..., давай начнем чистку с нее и ВШУ- штаба - вредителей нашей страны. Полистайте мою книгу "Россия сегодня ( с позиций Теории развития соцсистем)".

И
18:17, 06.05 1 0
И.И..:

убытки не только у ЦБ РФ который имитирует коммерческую деятельность, убытки у РФ и у всех россиян. ЦБ работает на монополию-государство, где есть громадные перекосы между желанием и возможностями, а расходы превышают доходы. и ЦБ и РФ и россияне живут в долг, который растет как снежный ком. система берет в долг здесь и сейчас, что будет после нее их не интересует.

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