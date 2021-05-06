Центробанк четыре года несет убытки. Они превысили 1 трлн рублей 395 2 Экономика

Центробанк отчитался об убытке в 2020 году. Он составил 61,509 млрд руб. Однако с 2017 года общий накопленный убыток составил уже более 1 трлн руб. Руководство ЦБ объяснило плохие финансовые показатели в прошлом году «снижением экономической активности, уменьшением цен на сырье» и ослаблением рубля.