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Цена на бензин побила исторический рекорд в России
12 Марта 2021 46 0 Экономика
Обещание властей заплатить нефтяным компаниям дополнительные 135 млрд руб. за сдерживание цен на бензин пока не помогло добиться желаемого. Исторический рекорд установила цена бензина «Аи-92» на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сообщает ТАСС. В Минэнерго объяснили происходящее «общим изменением индекса потребительских цен» и увеличением цен «из-за сезонного роста спроса на топливо».
Новый рекорд для бензина
- В пятницу, 12 марта, цена на бензин «Аи-92» установила исторический рекорд на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сообщает ТАСС. Она поднялась до 55,75 тыс. руб. за тонну и переписала предыдущий рекорд от мая 2018 года – 54,43 тыс. руб.
- После всплеска котировки бензина откатились до 54,57 тыс. руб. за тонну, что не позволило отыграть рост: цена сначала поднялась на 1,71%, а потом опустилась на 0,44%. В то же самое время бензин «Аи-95» подешевел на 0,61%, до 55,89 тыс. руб. за тонну. Динамика у марок разная: Аи-92 с начала года стал дороже на 12%, а Аи-95 – на 10%.
- В Минэнерго объяснили рост цены на бензин «общим изменением индекса потребительских цен с начала года» и «сезонным ростом спроса на топливо», передает ТАСС. В Министерстве пообещали продолжить «регулярный мониторинг топливного рынка», цель которого – «достаточность поставок» и «сохранение конечных цен на близком уровне к инфляции».
- По данным Росстата, за первую неделю марта цены на Аи-92 и Аи-95 в рознице увеличились на 11 копеек, что равняется 0,3%. Однако это выше общего роста цен по экономике, который составил 0,2%.
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- В Минэнерго планируют стабилизировать оптовые цены за счет увеличения продаж бензина на 11%. К 1 июня 2021 года нефтяные компании должны увеличить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн. Более того, правительство согласилось выплатить нефтяникам дополнительные 135 млрд руб. из бюджета за сдерживание цен в рамках демпферного механизм.
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