Цена на бензин побила исторический рекорд в России 46 0 Экономика

Обещание властей заплатить нефтяным компаниям дополнительные 135 млрд руб. за сдерживание цен на бензин пока не помогло добиться желаемого. Исторический рекорд установила цена бензина «Аи-92» на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сообщает ТАСС. В Минэнерго объяснили происходящее «общим изменением индекса потребительских цен» и увеличением цен «из-за сезонного роста спроса на топливо».