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ЦБ заменит города на рублях. Денежная реформа начнется с 2022 года
23 Марта 2021 364 1 Экономика
Центробанк решил заменить города на российских банкнотах и поменять дизайн. Необходимость обновления бумажных рублей регулятор объяснил внешним видом и «защитным комплексом» банкнот, которые были разработаны еще в 1997 году. В частности, защиту рублей нужно совершенствовать, а дизайн сделать «более современным», объясняет ЦБ. Реформа может иметь и скрытый смысл – объем наличной массы в экономике в 2020 году вырос до рекорда – 13 трлн руб. Изменение дизайна наличных может помочь ЦБ изъять из оборота около 2,9 трлн «лишних» рублей.
Новые города на новых рублях
- Центробанк объявил о решении Совета директоров поменять находящиеся в обращении наличные рубли. В сообщении на сайте регулятора отмечается, что ЦБ заменит не тольк дизайн, но и усовершенствует защитную систему банкнот.
- Санкт-Петербург и Москва останутся на лицевой части банкнот номиналом в 50 и 100 руб. Но на оборотной стороне купюр будут изображены достопримечательности Северо-Западного и Центрального округов.
- Купюры номиналом 10, 500, 1000 и 5000 руб. получат соответственно следующие города: Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург. На обороте также будут достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. «Разжалованы» с банкнот Красноярск, Архангельск, Ярославль и Хабаровск.
- В ЦБ отмечают, что необходимость заменить купюры назрела: внешний вид и защита банкнот разрабатывались в 1997 году – «почти 30 лет назад», пишет регулятор (уместнее было бы написать – «четверть века назад», или «почти 25 лет назад»). Последние 10 лет «защитный комплекс бумажных денежных знаков» не совершенствовался, подчеркивают в ЦБ. Поэтому его модификация будет продолжена, а дизайн сделают «более современным».
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- Также объявлены сроки ввода новых купюр: 100-рублевые появятся в обращении в 2022 году, 1000 и 5000-ные – в 2023-м, 500-рублевые – в 2024 году, а 10 и 50-рублевые – в 2025 году. При этом в течение «ближайшего десятилетия» они будут обращаться параллельно «со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями», заверили в ЦБ.
- В 2020 году в России на 2,9 трлн руб. выросла масса наличных в обращении. Сейчас на руках у россиян находится более 13 трлн руб., или 11,3% ВВП страны. Это стало проблемой для ЦБ, который прогнозировал сокращение наличных в обороте. Но его с начала 2021 года так и не произошло. Денежная реформа может иметь скрытую задачу – снизить объем наличных в экономике до приемлемого уровня.
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У каких россиян-то? Уверена, что у 90% нет никаких заначек. И где та Россия, где у людей столько денег? Хочу туда, может поделятся триллионщики-то!