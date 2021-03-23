ЦБ заменит города на рублях. Денежная реформа начнется с 2022 года 364 1 Экономика

Центробанк решил заменить города на российских банкнотах и поменять дизайн. Необходимость обновления бумажных рублей регулятор объяснил внешним видом и «защитным комплексом» банкнот, которые были разработаны еще в 1997 году. В частности, защиту рублей нужно совершенствовать, а дизайн сделать «более современным», объясняет ЦБ. Реформа может иметь и скрытый смысл – объем наличной массы в экономике в 2020 году вырос до рекорда – 13 трлн руб. Изменение дизайна наличных может помочь ЦБ изъять из оборота около 2,9 трлн «лишних» рублей.