ЦБ: Из России вывезут 50 млрд долларов, а цены в 1,5 раза будут выше прогноза 538 2 Экономика

Центробанк больше не ждет сильного снижения цен до конца года и допускает увеличение оттока капитала. Инфляция достигла шестилетнего пика в середине июля – 6,5%, и к началу 2022 года она может снизиться незначительно – до 5,7-6,2% при цели властей в 4%. Отток капитала, в свою очередь, ускорится – ЦБ ждет, что из страны выведут 50 млрд долларов, что на 15 млрд больше, чем предполагалось ранее.