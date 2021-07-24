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ЦБ: Из России вывезут 50 млрд долларов, а цены в 1,5 раза будут выше прогноза

24 Июля 2021 538 2 Экономика
ЦБ: Из России вывезут 50 млрд долларов, а цены в 1,5 раза будут выше прогноза

Центробанк больше не ждет сильного снижения цен до конца года и допускает увеличение оттока капитала. Инфляция достигла шестилетнего пика в середине июля – 6,5%, и к началу 2022 года она может снизиться незначительно – до 5,7-6,2% при цели властей в 4%. Отток капитала, в свою очередь, ускорится – ЦБ ждет, что из страны выведут 50 млрд долларов, что на 15 млрд больше, чем предполагалось ранее.

Пессимистичные прогнозы

  • Цель по инфляции Центробанка – 4%, но в 2021 году она достигнута не будет. Рост цен на середину июля уже составил 6,5%, и финансовый регулятор поспешил переписать свой среднесрочный прогноз. Согласно новому документу, инфляция под конец года будет в 1,5 раза выше цели – 5,7-6,2%. Еще в апреле ЦБ ждал, что рост цен замедлится до 4,7-5,2%.
  • Однако даже это экономисты называют чрезмерным оптимизмом. По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, для достижения такой инфляции в декабре нужна дефляция в августе и сентябре. При этом идут разговоры о подорожании хлеба в августе, а также одежды, школьных принадлежностей и проч.
  • Ухудшится и показатель оттока капитала: ЦБ повысил оценку по оттоку на 15 млрд – до 50 млрд долларов по итогам года. Как отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, эта цифра соответствует действительности – за последние 12 месяцев бизнес вывез из страны 48 млрд долларов. За первые полгода 2021 года из России утекло 28,3 млрд долларов.
  • В первом полугодии 2020 года из России «убежало» 31,2 млрд долларов. Однако большая часть этих средств пошла на погашение внешних долгов. В этом году из страны уходят в основном средства из акционерных капиталов – прибыль и резервы бизнеса. Прямых инвестиций в Россию при этом за шесть месяцев поступило всего 4,1 млрд долларов. В 2011 году эта цифра достигала 26 млрд.

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  • Оттоку капитала будет способствовать то, что благодаря высоким ценам на нефть экспортные доходы вырастут до 452 млрд долларов за год. Это на 49 млрд долларов больше, чем в 2020 году. Получившийся «избыток» и будет выведен за рубеж, где деньгам спокойнее – за ними не придут силовики и их не обложат очередными налогами.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Н
11:42 0 0
Николай:

Вместо того что бы вкладывать деньги в экономику нашей страны деньги вкладывают в экономику США. На кого работает Путин?

V
10:48 0 0
Valeriy Bondarik:

_..._ З д р а в с т в у й те _..._ ...а Помни,те...КАК в Той (при Нашем СССР) Песне ПЕЛОСЬ : "Я другой такой страны не знаю"... * но Тогда Уважительно Воспевалась...Империя (СССР)! ...а НЫНЕ "что": "я-другОЙ-такОЙ-ДЫРЫ-не--знаю- ГДЕ--так--ТРУДНО--"жил,бы" человек"... ЭТО - рф-iя... (ЛЖЕ_"патрыоты" - ВСЕХ "мастей"...НЕ надо "верещать") `````````````````````````````````````````````````` Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 24-7-21.

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